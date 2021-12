Skiareál Bublava Stříbrná chce zasněžit obě strany kopce najednou

I přes oteplení, které hlásí meteorologové na příští týden, by měli bublavští vlekaři v pátek 17. prosince otevřít sjezdovky. Díky investicím před loňskou zimou to budou hned všechny strany kopce najednou. Jet by tedy měla kotva i sedačková lanovka.

Skiareál Bublava - Stříbrná | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Pokud počasí dovoluje vyrábíme umělý sníh. Spolu s tím přírodním by to mělo stačit na otevření areálu koncem příštího týdne," řekl jeden provozovatelů areálu Jiří Lhota. Před minulou lyžařskou sezonou dobudovali areál do podoby, která zásadnější investice nebude v nejbližší době potřebovat. Jde zejména o špičkové a hlavně extrémně rychlé zasněžování." Lyžaři, kteří se rozhodnou přijet právě k nám, by tak měli mít jistotu lyžování na většině sjezdovek," míní provozovatel. VIDEO: Montáž nové lávky uzavřela v Sokolově Lidické nábřeží Ve ski areálu mají novou čerpací stanici a další sněžná děla. Je to výrazné posílení. Nyní disponují dvakrát větší kapacitou pro umělé zasněžování. Vlekaři v minulosti zasněžili nejdřív bublavskou stranu a až poté pod lanovkou na Stříbrné. Nyní mohou dělat vše najednou. Nemělo by se tak stát, že se při slabé zimě druhá strana kopce nestačí zasněžit. Meteorologové očekávají v příštím týdnu oteplení. "Víkend bude mrazivý, poté přijde oteplení a to zejména na západě Čech. Pod 600 metrů nad mořem lze očekávat déšť. V polovině týdne vyšplhají teploty na 5 a v nižších polohách až na 7 stupňů Celsia," řekl pozorovatel počasí ze Šindelové Rudolf Kovařík.