Přesto překážky zvládá s nadhledem a dobrou náladu by mohla rozdávat. A před pár dny zachránila svému slepeckému psu, německému ovčáku Ronymu, život.

„Chodíme každé ráno na procházky. Byla neděle devět hodin ráno, venku pět stupňů. Šli jsme kolem Meandru. Rony si běhal kolem a já najednou slyším žbluňk. Do velké hloubky přitom nechodívá, z velké vody má strach. Volám ho, a on nikde. Pak jsem ho uslyšela. Snažil se vyhrabat po velkém srázu a nemohl se dostat ven z vody. Chtěla jsem mu pomoci, po srázu jsem sjela dolů taky. Tahala jsem ho za obojek, ale má čtyřicet kilo, tak se mi to nedařilo,“ líčí paní Bára.

Zkusila to tedy znovu, chytla se větve. Jenomže když Ronyho chtěla vytáhnout za obojek, větev se s ní ulomila a sama skončilav ledové vodě. „Hned jsem pochopila, proč Rony nemůže ven. Ve srázu byla totiž díra. Znovu jsme se pokoušeli dostat na břeh, místo toho jsme ale znovu spadli do hluboké vody. Pak jsem ho podepřela, servala si přitom dva nehty, ale Rony byl na břehu. Slyšela jsem jeho rolničku, jak běží pryč,“ říká žena, které naštěstí i přes pád do vody nepřestal fungovat mobilní telefon. Rodině, která by jí přijela na pomoc, se však nemohla dovolat. „Najednou jsem slyšela dvě ženy, jak jdou kolem. Našly klacek, že mě s ním vytáhnou. Já jim ale povídám: Ženský, to nedělejte, já vás stáhnu a nakonec tu zůstaneme všechny tři,“ vypráví už se smíchem paní Bára.

Nakonec jí pomohli dva muži, kteří šli kolem. Vzali ji za ruce a po břiše ji vytáhli na břeh. „Ani nevím, kdo to byl, a tak jim chci poděkovat,“ říká Karlovaračka. U Meandru na ni už čekal zeť, kterému se mezitím dovolala, a dovezl ji jen ve spodním prádle a totálně promočené bundě domů. „V řece jsem strávila dobrých 20 minut. Naštěstí jsem to neodstonala, i když nemám kvůli onkologické léčbě žádnou imunitu,“ dodává paní Bára, která skončila po záchraně psa s dvaceticentimetrovou ranou na hýždi, modřinami a šrámy po celém těle a dvěma servanými nehty. „Musela jsem pro něj skočit. Je to můj parťák,“ uzavírá.

Velké drama zažila také při venčení svého psa nedávno další karlovarská seniorka. Strážníci byli přivoláni k ubytovně Drahomíra, kde bylo slyšet volání o pomoc. „Žena po příjezdu hlídky uvedla, že se jí při venčení psa zatočila hlava, upadla, v důsledku čehož se skutálela ze svahu do zarostlého houští. Tam ležela přes čtyři hodiny. Stěžovala si na silnou bolest nohy v oblasti kyčle, proto jsme ji předali záchranářům,“ doplňuje velitel městské policie Marcel Vlasák.