Sokolov chce koupit jednu z největších ostud města, podívejte se

Skládka odpadu narůstající do obřích rozměrů a zdevastované byty ve dvou činžovních domech. To vše mohli vidět jako první vidět po příjezdu do Sokolova cestující vlakem. K tomu stížnosti lidí z přilehlé cyklostezky nebo obyvatel z jiných částí města, kterým vadila ostuda, jakou jim tato lokalita jako městu dělá.

Lokalita u nádraží. | Foto: Deník/Roman Cichocki, MP Sokolov