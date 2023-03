Sokolovští strážníci budou vypomáhat v Chebu, Karlových Varech a Rotavě. A strážníci z těchto měst budou zase na oplátku zajíždět do Sokolova.

Petr Kubis. | Foto: MP Sokolov

Projekt, který vyzkoušeli vloni poprvé, se v praxi osvědčil a bude pokračovat. Městské policie v Karlovarském kraji si budou pomáhat při větších, zejména kulturních akcích, jako jsou Mezinárodní filmový festival, Hurá prázdniny, Den horníků, Pochod čertů, Fijo a další. Smlouvu mezi sebou podepsala jak větší města Karlovy Vary, Sokolov a Cheb tak Rotava na Kraslicku.

"Zákon umožňuje, aby si strážníci v kraji navzájem vypomáhali. Zastupitelé jednotlivých měst schválili a uzavřeli veřejnoprávní smlouvy s tím, že si budeme půjčovat strážníky na městské akce," potvrdil starosta Sokolova Petr Kubis. Zároveň Sokolov recipročně vypůjčí své strážníky městům, která na dohodu přistoupila. Zároveň zdůrazňuje, že nesmí být narušen standardní výkon služby strážníků v žádném městě.

Jako první by měly dorazit posily do Sokolova koncem června na akci Hurá prázdniny. Co se týká dalších akcí, pomohou Sokolovu kolegové z ostatních měst ještě při Dni horníků a oblíbeném průvodu čertů.

Sokolovská městská policie zase vyšle své kolegy do Chebu na Fijo, do krajského města na karlovarský filmový festival či do Rotavy na tamní oslavy či Rotavské pahorky. "Náklady jsou prakticky nulové. Strážníci všech měst se takzvaně propojí a získají zkušenosti z celého regionu," dodal Kubis. Sokolovští strážníci zajíždějí už nějaký čas i do nejbližších obcí se kterými mají uzavřeny smlouvy a za tuto službu si platí. Jde například o Lomnici, Svatavu či Dolní Rychnov. (roc)