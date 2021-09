Před padesáti lety v roce 1971 chodili do devátých tříd Základní školy v Plané na náměstí Svobody. V sobotu se tito spolužáci sešli na plánském koupališti a zavzpomínali na školní léta. Někteří se neviděli půl století, přesto se poznali.

Setkání spolužáků devátých tříd v Plané po padesáti letech. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

„Je to úžasné se po tolika letech vidět, a i přesto, že to je tak dlouho, pořád si máme co říci, máme nač vzpomínat,“ říká Miloslava Cigániková, která na setkání dorazila ze Sokolova. „Ale naprostá většina z nás zůstala po škole dál na Tachovsku a v okolí a žijí zde.“