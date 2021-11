Už opravdu jen pár dnů zbývá do otevření nové moderní expozice pro relikviář svatého Maura, která se chystá na Státním hradu a zámku v Bečově nad Teplou. Původní prostory, které byly zpřístupněny v roce 2002, se začaly bourat. Šanci vidět druhý nejcennější český klenot ve staré expozici využily o prodlouženém svátečním víkendu v závěru října davy návštěvníků. "Zámek navštívilo rekordních dva tisíce lidí," informoval bečovský kastelán Tomáš Wizovský s tím, že do bečovského památkového areálu zavítalo během celé sezóny 55 tisíc lidí.

Jak doplnila Jana Grecmanová ze správy bečovského hradu, od otevření zámku v roce 1996 přes instalaci doprovodné expozice unikátního románského pokladu v roce 2002 vidělo tuto památku více než 1,5 milionu návštěvníků. "Na další zájemce o prohlídku se v nové multimediální expozici již teď těšíme. Náročná rekonstrukce za téměř 250 milionů korun finišuje," upřesnila Grecmanová s tím, že na webových stránkách zámku https://www.zamek-becov.cz/cs je spuštěno odpočítávadlo dnů do otevření nové expozice.

"Nové prostory představíme nejdříve 24. listopadu na slavnostní vernisáži významným hostům, mezi nimiž nebudou chybět potomci původních šlechtických majitelů Bečova, významní představitelé České republiky, Karlovarského kraje, města, představitelů Národního památkového ústavu i zástupci partnerského města Florennes," pokračoval kastelán Wizovský. Právě Florennes sehrálo totiž v zajímavé historii relikviáře podstatnou roli.

Veřejnost bude moci novou expozici poprvé obdivovat na první adventní sobotu, tedy 26. listopadu, a pak každý další adventní víkend, kdy bude součástí prohlídky doprovodný program pro děti a videoprojekce. "V nových prostorách představíme zároveň odloženou mezinárodní výstavu Devět století společné historie, která měla svoji loňskou předpremiéru v Paříži," poznamenal Wizovský.

Součástí výstavy bude i hraný dokument od Theodory Remundové, dcery herečky Ivy Janžurové. Kvůli němu přijel letos v červnu do Čech a přímo i do Bečova Christian Friedrich Beaufort Spontini, potomek posledních šlechticů, kterým bečovský zámek a hrad patřil. Právě jeho rodiče ukryli těsně před odchodem z České republiky po druhé světové relikviář do podlahy hradní kaple.

Vedle nákladné expozice pro relikviář svatého Maura se v Bečově dokončuje i náročná rekonstrukce Pluhovského paláce. I on bude veřejnosti zpřístupněn už od 26. listopadu, a to až do 12. prosince, vždy v pátek, sobotu a neděli od 9 do 16 hodin. Poté také během vánočních svátků od 26. do 31. prosince každý den. Na rekonstrukci Pluhovských domů bude navazovat další oprava, a to samotného hradu včetně jeho interiérů. "Rekonstrukci chceme zvládnout za přítomnosti veřejnosti. Bude to určitě přínosem, protože návštěvníci budou moci vidět restaurátory přímo při práci," dodal kastelán.

Svatý Maur žil zřejmě ve 2. století, byl to benediktinský opat a po smrti se stal katolickým světcem. Relikviář s jeho ostatky si nechal na zakázku vyrobit příslušník bohatého rodu Rumigny, jenž založil benediktinský klášter v belgickém Florennes. Byl zhotoven pro ostatky svatého Jana Křtitele a svatého Maura, které získal biskup Gérard de Rumigny z katedrály v Remeši. V roce 1838 ho odkoupil tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort-Spontini a nechal ho opravit. Rodina Beaufort-Spontini vlastnila panství od roku 1813 do roku 1945. Po 2. světové válce musela zemi opustit a relikviář zakopala do podlahy hradní kaple včetně několika lahví vína, jejichž hodnota přesahuje dvacet milionů korun a jde o nejcennější kolekci vín na území Evropy. Tam ho 5. listopadu roku 1985 našel tým kriminalistů pod vedením Františka Maryšky, které k pokladu dovedl hledač, Američan Danny Dougles. Najala si ho rodina Beaufort-Spontini, aby poklad vyzvedl a vyvezl z tehdejšího Československa.