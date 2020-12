Zahájení oprav na Dvorském mostě, který má být kvůli havarijnímu stavu na jaře příštího roku zbourán, se komplikuje.

Do výběrového řízení, které je součástí urychleného procesu v rámci žlutého fidicu, se totiž přihlásila pouze jedna firma. Ta ale požaduje za realizaci projektu mnohem více peněz, než vedení města předpokládalo. Potvrdil to náměstek primátorky Petr Bursík (ODS). Nechtěl ale říci, kolik si společnost za práce řekla. Podle dobře informovaného zdroje Deníku je to 150 milionů korun, předpoklad byl přitom jen 120 milionů korun.

„Do výběrového řízení přišla jedna cenová nabídka. Dvě další firmy vznesly na akci dotaz. Je pravda, že přihlášená firma požaduje více, než byl cenový odhad. Situaci pochopitelně řešíme,“ konstatoval náměstek Bursík. Dodal, že orientační odhad na nový most se zpracoval na částku 100 milionů bez DPH už v roce 2017 a dnes mohou být proto ceny jiné.

Vedení radnice tlačí čas, proto se rozhodlo, že stávající most se zbourá a postaví nový v rámci zrychleného žlutého fidicu, který byl použit na podobnou akci – na Doubský most. Proto rozhodujícím kritérii ve výběrovém řízení není jen cena. Po 40 procentech mají shodně cena a doba realizace, třetím kritériem je pak s 20 procenty složení pracovního týmu. „Je možné, že bychom kritéria přehodnotili,“ poznamenal náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Smlouva o dílo měla být podle předpokladů podepsána už za pár dnů. V březnu se měl most bourat. Město počítá, že akci bude financovat ze 700milionového úvěru, který nyní uzavřelo.