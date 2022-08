ONLINE: Babiš v Karlovarském kraji. V Bochově klid, v Ostrově ostré hádky

"Pan Babiš má 60 tisíc zaměstnanců. Víte, co je to za číslo? Co by s nimi bylo, kdyby je propustili? Kam by šli? Co dál by s nimi bylo? Šli by na úřad práce?" poznamenala obyvatelka Bochova. "My jsme byli v Průhonicích, kde má Babiš svou cukrárnu. Víte kolik tam stojí obyčejný máslový croissant? Čtyřicet pět korun," prohlásila odpůrkyně Babiše. "Tak se běžte podívat do Varů a z těch cen omdlíte," reagovala Blanka Zouharová.

Zdroj: Jana Kopecká

Obě ženy se shodly, že všechno je velmi drahé a nazvaly to masakrem. "Já jsem odpůrce minulé i současné vlády. Bojovali jsme za demisi minulé vlády a teď bojujeme proti této," vysvětlila Hanka Strnadová. "Já tomu říkám pětidemolice," prohodila obyvatelka Bochova.

Na dotaz, zda za Babiše bylo lépe, odpověděla: "Mám spoustu známých, kteří u něho byli zaměstnaní a tu práci měli. Tady je s prací těžké. Mnoho lidí z Bochovska je nezaměstnaných," odpověděla a odpůrkyni nezbývalo, než jí dát v tomto případě za pravdu.