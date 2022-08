"Stavebníci provádějí potřebné zateplování, výměny oken a stavební úpravy. Snažíme se vždy naplánovat největší objem stavebních prací na léto, kdy není ve školách běžný provoz a práce neomezují průběh výuky a pohyb po budovách. Podařilo se nám to i letos, i když některé rekonstrukce jsou takového rozsahu, že se takzvaně přelijí i do školního roku. Díky tomu ale budou mít například žáci Střední lesnické školy Žlutice nový soutěžní areál pro práci s motorovou pilou, zrekonstruuje se Základní škola Ostrov, která už dlouhou dobu čeká na nutné úpravy, pokračovat budou stavební úpravy i v Domově mládeže Střední školy stavební Karlovy Vary a na Gymnáziu v Aši,“ nastínil naplánované úpravy škol krajský náměstek Dalibor Blažek.

Tak zvaného „Cvičiště pro práci s motorovou pilou“ na Střední lesnické škole ve Žluticích se ujala firma STASKO plus. Za zakázku ve výběrovém řízení nabídla přes dva miliony korun s DPH. "Celá akce bude trvat pět měsíců a zahájena byla nyní v srpnu," uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí. Doplnila, že areál bude využíván pro vzdělávání žáků v příslušném oboru a pro pořádání odborných soutěží. "Součástí úprav jsou zemní práce, vybudování betonové plochy pro soutěžní disciplíny, altánku, tribuny pro sedící diváky, základu pro umístění vlajkových stožárů, příjezdové komunikace a oplocení s bránou a brankami. Areál bude napojen na stávající elektroinstalaci s dodávkou nového venkovního osvětlení a venkovními zásuvkovými skříněmi," nastínila projekt nového areálu mluvčí.

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary zase získá nový administrativní úseku, jehož se ujala firma INTERALL CZ za téměř dva miliony s DPH. Tyto práce byly zahájeny už v červenci a mají podle krajské mluvčí skončit za dva měsíce. Škola tak získá zmodernizovanou ředitelnu a kanceláře sekretariátu. "Jde se o kompletní modernizaci těchto prostor kvůli stěhování vyšší odborné školy z budovy v Rybářích do hlavní budovy v Bezručově ulici. Administrativní úsek bylo třeba upravit tak, aby mohly obě součásti školy (střední i VOŠ) fungovat ve společných prostorách," vysvětlila mluvčí.

Nové plynové kotle zase budou vytápět Střední školu stravování a služeb Karlovy Vary. Tuto zakázku získala firma Intermont, Opatrný za 3 616 690,00 Kč s DPH. Stavební práce, které byly zahájeny v červnu, potrvají 2,5 měsíce. "Odpojena bude stávající zastaralá technologie vytápění v a bude nahrazena novou modernější technologií" uvedla krajská mluvčí.

Zateplení domova mládeže Střední odborné školy stavební Karlovy Vary za téměř 14 milionů korun provede firma SOVA. Práce už zahájila v červnu a potrvají přibližně šest měsíců. "Zateplení obvodových stěn bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální vaty. Finální úprava fasády bude provedena ze silikonové omítky, ve třech barevných odstínech, se zapuštěným hromosvodem pod omítku do fasády. Dojde k výměně vnějších okenních parapetů, novému oplechování atiky a závětrné lišty za nové. Součástí dodávky bude i oprava balkonů, včetně keramické dlažby, vstup do budovy v levé zadní části objektu, včetně podesty a nového zábradlí," popsala náročnou zakázku krajská mluvčí Pavlíková.

Také Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary projde částečnou modernizací. Výměnu oken a zhotovení fasády na dvorní straně budovy v Zahradní ulici provede firma STASKO plus za šest milionů korun s DPH. Práce, které byly zahájeny v červnu, by měly skončit v srpnu. "V rámci zakázky budou mimo jiné práce odstraněny nevyužívané fasádní kotevní prvky, dojde k odstranění nevyužívaného kouřovodu a odvzdušňovacího potrubí. Pod omítku bude zapraveno kabelové vedení bezpečnostních kamer umístěných na dvorní fasádě, která bude opatřena novým fasádním nátěrem," uvedla krajská mluvčí.

Ostrovské gymnázium by se mělo zase dočkat nové tělocvičny. Rekonstrukce se ujala firma SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN a práce by měly začít až nyní v srpnu. Náklady kraj plánuje na 3 200 000 Kč a celá akce by měla trvat ti měsíce. "Firma provede montáž nové podlahy tělocvičny včetně finální vrstvy, demontáž stávajícího a montáž nového osvětlení tělocvičny, totéž se týká dřevěného obložení stěn tělocvičny a její výmalby," uvedla krajská mluvčí Pavlíková.

Gymnázium Aš zase čekají stavební úpravy hygienických zařízení v jídelně. Zhotovitelem je Stavební společnost VARO, a práce, které zahájí v srpnu a potrvají půldruhého měsíce, provede za půldruhého milionu korun s DPH.

Společnost IVPS Group se za 12 897 975,55 Kč bez DPH ujme zakázky rekonstrukce oken, zateplení a fasády včetně rekonstrukce terasy“ v ZŠ Ostrov, Střední škola živnostenská v Sokolově, kterou má nyní v nájmu Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, kraj naplánoval stavební úpravy bytu v objektu. Ty zhotoví firma ZISTAV Karlovy Vary za 1 400 000,- Kč vč. DPH. Termín realizace je stanoven od dubna do srpna letošního roku.

Za dva miliony zde firma Zistav do října získala od kraje i zakázku na udržovacích pracích v části objektu. "Mimo jiné bude provedena oprava omítek stěn a stropů včetně osekání, otlučení omítek, vyškrábání spár s očištěním zdiva. D. Ve vybraných místnostech bude provedena demontáž zářivkového osvětlení a provedení nového přisazeného LED osvětlení," nastínila popis prací krajská mluvčí Pavlíková.

Opravy havarijního stavu střechy objektu A se dočká Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary. Práce, které začaly v červenci a měly by skončit v srpnu, provede pražská firma SOVA stavební za čtyři miliony korun včetně DPH. Výměnu stávajících rozvodů kanalizace v objektu A zde provede firma BAUING KV za osm milionů korun včetně DPH, a to od července do srpna. Podle krajské mluvčí se počítá se s odvětrávacími hlavicemi nad střešní krytinou, u dešťových svodů bude u střešních vpustí doplněno jejich elektrické vyhřívání ovládané v závislosti na vnější teplotě a vlhkosti.