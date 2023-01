"V závěru roku 2022 se nám podařilo za 145 milionů korun vystavět náš první fotovoltaický park u Vintířova a spolu s ním dokončit také stavbu prvního bateriového úložiště v Karlovarském kraji. Obě tyto technologie budou uvedeny do plného provozu v průběhu letošního roku a předznamenávají, co nás v nadcházejících měsících čeká. Rok 2023 bude rokem budování," řekl řekl předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné Pavel Tomek.

Podle něj je bateriové úložiště největší svého druhu v ČR. Konkurence však nespí a chystá se postavit ještě větší. Ani Suas Group nehodlá usnout na vavřínech. Do budoucna zvažuje o novém úložišti s ještě modernějšími technologiemi.

Sněžná děla jedou naplno. Vlekaři lákají lyžaře na slevy

Co se týče fotovoltaických parků, Lipnice je hotova. Zaniklá obec Lipnice byla s těžební činností a energetikou v sokolovském regionu dlouhodobě spjata. Těžaři zde provozovali důl Kateřina a lom Lipnice. Do lokality se tak vrací energetická výroba. Jen dolování hnědého uhlí nahradí fotovoltaický park Lipnice. Ten leží na samém okraji dolu Kateřina, lokality, která není určena k rekultivacím a nemá ani jiné využití. Opodál probíhá těžba a lokalita je napojena na energetickou infrastrukturu. To vše hrálo takzvaně do karet projektu této solární elektrárny.

Letos by se v dubnu či květnu mohl začít stavět další v lokalitě Nové Sedlo a Lítov. Další rok by měla následovat realizace a provoz těchto parků. Poté následuje Smolnice a výběr dalších lokalit. "Ve všech případech půjde o instalace na bývalých výsypkách, nebo dolovém území, tedy zcela mimo ornou půdu, louky, nebo lesní porosty," podotýká Tomek.

U dalších lokalit poběží projektová příprava. Na solární parky má skupina připraveno 2,7 miliardy korun. Ten první Lipnice je jakýmsi pilotním projektem, na kterém si chce skupina ověřit svou schopnost budovat taková zařízení nejen pro sebe, ale i pro externí zákazníky. Výkon elektrárny bude s 2,7 megawattu a bude tak patřit k těm menším. Suas Group si vytipovalo sedm lokalit pro výstavbu solárních zdrojů a další pro větrné elektrárny. Projekty mají plánovaný celkový instalovaný výkon 235,4 megawattu.