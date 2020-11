Každoroční listopadovou svatomartinskou husu si gurmáni nenechají vzít ani v letošním roce, kdy pandemie koronaviru nabírá na síle. Podle průzkumu Deníku si na ní hodlá pochutnat 53 procent respondentů. Většina lidí si husu na počest svatého Martina, kterého je 11. listopadu, chce ale upéci doma. Někteří si ji objednávají už dlouho dopředu na farmách.

HUSY NA FARMĚ UŽ MAJÍ CEDULKY

Velký zájem jako každoročně zaznamenávají v biofarmě Epona Verušice u Žlutic. „Chováme i husy a máme každoročně své věrné zákazníky, kteří věří v poctivé české maso, krmení a chov. Dá se říci, že každá husa už má cedulku se jménem zákazníka,“ říká Ivana Pánková z biofarmy. Dodává, že chovají několik plemen. „Umíme vykrmit husu, co má 2,5 kila, ale i tu co má pět kilo. Zákazníci nám to sdělí hned na začátku. Prodáme desítky hus, velkochovy přes dealery neděláme, tam by se nám nemusely vrátit ani náklady,“ uvádí Ivana Pánková.

NEJLEPŠÍ JE PRÝ DOMÁCÍ PEČÍNKA

Svatomartinskou husu upeče tak jako každý rok i letos Jarmila Vlášková ze Sokolova. „Je to už taková tradice, která u nás doma nikdy nechyběla. Recept mě naučila moje maminka. Jediným problémem je, aby si udělala čas celá rodina,“ řekla.

NĚKTERÉ RESTAURACE TRADIČNÍ AKCI „ODPÍSKALY“

Na středu 11. listopadu chystá speciální menu bublavská restaurace U Pražáka. „Bude to husí stehno se dvěma druhy zelí a dvěma druhy knedlíků za 165 korun. K tomu nabídka svatomartinských vín,“ říká provozovatel Lukáš Dvořák. Zákazník, který si zde koupí čtyři stehna, dostane láhev svatomartinského vína zdarma.

Jiní restauratéři se ale letos do svatomartinské husy nepustí. „Bavili jsme se o tom a rozhodli se, že husu s sebou dělat nebudeme. Dovedu si představit posezení u nás v restauraci, kdy se na ni vrhnou natěšení strávníci a jsou u toho mastné brady i stoly. Zabalit takovou pochoutku do boxu mi přijde divné,“ říká Miloš Řeháček z kraslické restaurace Pod Vlekem.