Deník sleduje jejich příběh už rok. Mladá maminka Kateřina Svobodová porodila vloni na jaře v karlovarské nemocnici zdravá dvojčátka Péťu a Kačku, a to po několika marných pokusech umělého oplodnění, z nichž některá skončila i potratem. Jenomže kvůli masivnímu poporodnímu krvácení prodělala Kačka mozkovou mrtvici a částečně ochrnula. Několik týdnů bojovala o život. Její tchýně Marta Svobodová, která ze dne na den skončila v práci, tak převzala úlohu milující matky. V roli naprostého životního parťáka se osvědčil kamarád tatínka Petra Svobody Lukáš Konvalina. Ten přestal pracovat, zcela omezil svůj soukromý život a Kačce během pracovního týdne dělá terapeuta i společníka. První tři měsíce po té, co maminka pobývala na rehabilitačním oddělení v Kladrubech, to byl on, co s ní byl každý den.

Pětapadesátiletá Marta Svobodová přiznává, že si jen málokdo dokáže představit, co rodina zažívá. "Ty začátky byly opravdu hodně těžké, a to i po psychické stránce. Musela jsem se dívat na svého syna, jak trpí. Nevěděli jsme, zda Kačka přežije. To byla hrozná bolest. Musela jsem ale fungovat, protože tu byla ta dvě miminka," vypráví babička.

Blízcí Kačky, která ochrnula po porodu dvojčat, chystají velký happening

Dobře si uvědomuje, že je velký rozdíl mezi tím, zda se narodí jedno, nebo dvě děti. Kačka a Péťa jsou navíc právě v období, kdy začínají chodit. "Člověk se nemůže rozpůlit. Jedno právě leze na jedné straně a druhé se ve stejný moment snaží vylézt na židli. Každé je navíc povahově jiné, mají i jiný režim spánku. Sama bych to nezvládla," svěřuje se Marta Svobodová.

Rodina se vloni v létě sestěhovala pod jednu střechu, do toho babičce umřel tatínek, pradědeček dvojčat. A prababička vnoučat je dalším členem týmu, který se o dvojčátka pomáhá starat. "S dětmi mi hodně pomáhá moje maminka. V úterý je řada na manželovi, který v úterky přestal pracovat. Ve středu je to Péťa, který nechodí v tyto dny do práce. Snaží se pochopitelně pomáhat i Kačka. Jet podle nějakého režimu nejde, každý den je jiný, třeba i podle rehabilitací Kačky. Každý den je jedna velká improvizace," konstatuje babička. Lidí, kteří pečují o dvojčátka, je tak opravdu hodně. "Podstatné by mělo být, abychom v jejich výchově byli jednotní," dodává Marta Svobodová.

"Toto je přátelství, toto je život," skromně komentuje sympatický mladík Lukáš Konvalina svou roli, kterou má v tomto nelehkém životním příběhu. "Ano, skončil jsem v práci, a Kačce se věnuji od pondělka do pátku každý den. Beru život takový, jak přijde. Funguji jako asistent, terapeut, cvičím s ní, dělám s ní logopedii. Nikdy před tím jsem nic takového nedělal, byl jsem realitní makléř," vysvětluje Lukáš Konvalina, frontman skupiny Hlavolamy, která byla jednou z účinkujících kapel středečního happeningu.

Kačka se vrací. Se svými dvojčátky bude doma úplně poprvé

Aby mohl být Kačce parťákem, opatřil si dokonce i potřebné odborné knihy, které si nastudoval. Kamarádů má rodina opravdu hodně. Leckdo se jí snažil a stále snaží pomoci. Před Lukášem ale zcela smekají. "Jeho soukromý život šel skutečně na druhou kolej. Je vidět, že v této pomoci našel nějaký smysl života," poznamenávají přátelé.

Všichni ale doufají, že příběh dobře skončí. Kačka dělá neuvěřitelné pokroky, opět chodí, skládá věty. Snaží se být maminkou. Na Rolavě jí to v modrých letních šatech a bílém kloboučku velmi slušelo. I když to nemá lehké, stále se mile usmívala. Své děti objímala a pusinkovala. Velkou oporu má pochopitelně i v manželovi, který byl u ní a držel ji za ruku. Navzdory těžkému životu je usměvavý a na nic si nestěžuje.