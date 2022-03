Policisté z Karlovarska uspořádali sbírku pro maminky s dětmi z Ukrajiny

Investor společně se svou odbornou konzultantkou Ivanou Doubovou, která před lety šéfovala stavebnímu úřadu, dokázali najít skulinu v legislativě i s vědomím, že mu hrozí pokuta. Na místě chce údajně postavit čtyři domy a zchátralá tělocvična mu hatí plány. Když kompetentní orgány demolici zamítly, přesto si majitel požádal o dopravní uzavírku kvůli příjezdu těžké techniky. Jenomže účastníkem řízení je jen žadatel a policie, a je jedno, že k bourání nikdo nedal souhlas. Nyní demolici překazily špatně instalované dopravní značky, a jak se redakce ujistila, scénář se může opakovat. "Zatím o uzavírku nikdo nepožádal. Požádat znovu může, stavební úřad se určitě nezabývá dočasnými úpravami provozu. Ale to pořád nijak neznamená, že by povolení dočasné úpravy provozu na komunikaci nějak legalizovalo nepovolenou stavbu nebo demolici," reagoval mluvčí magistrátu Jan Kopál.

"Stavební úřad má ale právo zastavit nelegální stavbu, nebo naopak nezákonnou demolici, pokud má informace, že k tomu dochází," komentovali před tělocvičnou situaci památkáři. Ti se navíc domnívají, že vlastník by tak spáchal trestný čin a pak by policie měla skutečně konat. "Co se týče pokuty, maximální výše je dva miliony korun. Musíme si ale uvědomit, že to je nejvyšší pokuta pro nemovitosti tohoto druhu a že tento objekt není památkou, nachází se v památkové rezervaci," vysvětlili památkáři. Právě výše pokuty, která v případě tělocvičny by mohla činit zřejmě nejvýše 200 tisíc korun, je údajně důvodem, proč se majiteli vyplatí uhradit sankci než financovat rekonstrukci objektu.

"Jsou tu ještě jiné páky. Investor už vloni, kdy objekt vyhořel, dostal od stavebního úřadu pokyn, aby objekt zajistil tak, aby do něj nezatékalo. Majitel tak nemůže namítat, že do domu prší a že dochází k jeho další devastaci. Stavební úřad je navíc povinen kontrolovat, zda tento pokyn vlastník dodržuje," doplnili památkáři.