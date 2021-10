Co mají společného požár v karlovarské Kolmé ulici letos v únoru, megalomanský projekt Zahradnictví Vyhlídka, aktuální spor mezi památkáři karlovarského magistrátu a Národního památkového ústavu v Lokti (NPÚ) a bývalá vedoucí stavebního úřadu Ivana Doubová? Jde o tělocvičnu bývalé Sokolovny v Kolmé ulici, kterou vlastní společnost Karlovarská vyhlídka. Ta je také majitelem rozsáhlých pozemků v bývalém zahradnictví, na kterých chce postavit objemné stavby, jež vadí místním i některým dotčeným orgánům. Do sporu mezi magistrátem a NPÚ se nyní vložil krajský úřad, který rozhodl, že statický posudek na tělocvičnu od radnice je v rozporu s právními předpisy.

V tělocvičně v Kolmé došlo letos v únoru k požáru II. stupně. A jak se nyní ukazuje, zřejmě ne náhodou. "Mohu potvrdit, že jsme záležitost předali policii. Naši vyšetřovatelé totiž zjistili, že k založení požáru došlo zaviněním cizí osoby," uvádí mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Vyhlídka má s tělocvičnou, respektive pozemkem pod ním, určité plány. Zchátralá nemovitost mu ale překáží, a proto ji chce odstranit. Objekt se nachází navíc v unikátní zóně - památkové rezervaci města. "Stavební úřad obdržel žádost o povolení demolice, původně žadatel chtěl demolici jen ohlásit, ale právě proto, že se jedná o stavbu v památkové rezervaci, ačkoliv ona sama památkově chráněná není, stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby a vyžádal si stanoviska dotčených orgánů," vysvětluje mluvčí radnice Jan Kopál.

Úřad si tak nechal zpracovat statický posudek, na základě jehož závěru je tělocvična v takovém stavu, že musí být okamžitě zbourána. To se ovšem nezdálo NPÚ, a proto si nechal vypracovat svůj vlastní odborný posudek. "Podali jsme řadu námitek k prvotnímu posudku a odvolali jsme se proti němu ke krajskému úřadu. Jsme rozhodně proti tomu, že se má tento objekt bourat. Po požáru je trošku chycený krov," říká Lubomír Zeman z NPÚ.

"Z toho, co jsem viděl, jsem nenabyl dojmu, že by se objekt musel okamžitě bourat. Při požáru shořel kousek střechy. Ano, tělocvična je v havarijním stavu, což je po požáru pochopitelné, ale to neznamená, že by do ní nikdo nemohl vstoupit, aby na něj okamžitě něco nespadlo. Je nesmysl, že by nešla opravit," reaguje zhotovitel posudku pro NPÚ Jan Vinař, podle něhož je tělocvična unikátní nemovitostí, kterých není v republice už mnoho. "Je významná nejen architektonicky, ale i historicky už jen s ohledem na fakt, že jde možná o poslední takovou tělocvičnu u nás," dodává statik Vinař.

Jak mluvčí magistrátu doplňuje, statik konstatoval, že je objekt v havarijním stavu. "Nesmí se do něj vstupovat a doporučil odstranění stavby. Majitel proto požádal o souhlas s odstraněním stavby. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby, ve kterém si vyžádal stanoviska všech dotčených orgánů včetně odboru památkové péče magistrátu jako orgánu státní památkové péče, Českého inspektorátu lázní či orgánu ochrany životního prostředí. Stanoviska byla souhlasná," poznamenal Kopál s tím, že NPÚ požádal o přezkum stanoviska orgánu státní památkové péče, proto stavební úřad řízení přerušil do doby rozhodnutí nadřízeného orgánu památkové péče, tedy krajského odboru památkové péče.

A jak se ke sporu staví Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje? Dal NPÚ za pravdu. "Na základě předloženého spisu a předložených podkladů došel odbor jako příslušný nadřízený orgán památkové péče k závěru, že lze mít za to, že závazné stanovisko bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Konkrétně, že prvoinstanční orgán, tím je Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče, v rámci správního řízení nevycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci a nevydal své stanovisko v souladu s veřejným zájmem na ochraně kulturního dědictví. Z těchto důvodu se rozhodl odbor zahájit přezkumné řízení závazného stanoviska prvoinstančního orgánu vydaného k demolici objektu. Zatím se nevrátila doručenka s převzetím zásilky od zplnomocněného zástupce účastníka řízení, přezkumné řízení proto není k dnešnímu dni zahájeno," informuje Jitka Čmoková z oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností krajského úřadu.

Tělocvična se dokonce objevila s souboru nemovitostí, které magistrát města zařadil do možných rekonstrukcí v rámci materiálu nazvaného Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014 - 2024. V něm se o ní píše: "Budova tělocvičny v dnešní Kolmé ulici byla postavena v letech 1870-1873 městským stavitelem Karlem Schmidtem ve stylu italské neorenesance. Od roku 1995 je objekt uzavřen a chátrá. Vzhledem k tomu, že je jedním z posledních pozůstatků tělocvičných objektů na území města, připomínající sportovní aktivity v lázeňském městě, je nutné urychleně přikročit k záchraně a obnově objektu. Využití: tělocvična, sportovní aktivity, víceúčelový sál."

Podle památkáře Zemana se do Karlových Varů vrátily nechvalné praktiky některých vlastníků památkově chráněných nemovitostí z minulých let. "To se bouraly památky na přání majitele. Ponechávaly se jen obvodové zdi a vnitřky se vykuchávaly. To, co se děje teď, mi připomíná tyto metody z minulých let. Nevracejí se jen praktiky, ale i lidé," poznamenává Zeman.

V době, kdy vlastníci ve velkém rekonstruovali památkově chráněné objekty v Karlových Varech, šéfovala karlovarskému stavebnímu úřadu Ivana Doubová. Ještě před tím, než odešla z postu úředníka, vydělala na změně svých zrestituovaných pozemků 26 milionů korun. Nyní pracuje jako soukromý konzultant v rámci územních řízení. Vybrala si ji na pomoc například také Lucie Lettenmayer, která chce v obci Hory postavit obří logistické haly, i Karlovarská vyhlídka. "Ano, pracuji pro tohoto vlastníka. Ale ten objekt je nebezpečný a je v havarijním stavu. Stěžují si na něj sousedi, že mají strach o své životy, a proto je třeba ho zbourat. Proto si stavební úřad nechal zpracovat znalecký posudek," konstatuje Doubová, která netuší, jaké plány vlastník s pozemky má. "Ale jeho záměry vyplývají z regulačního plánu," upřesňuje bývalá vedoucí stavebního úřadu.