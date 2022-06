"Rekonstrukce hotelové věže je až na pár drobností hotová. To, co nás ještě čeká, jsou prostory kolem vstupu do velkého sálu, jde o tu přízemní část. Je za námi už i pasáž, která dostala stejně jako hotelová věž nová skla, před námi je ještě taková jedna šestina prací. Za tři roky, co hotel rekonstruujeme, jsme zatím proinvestovali 680 milionů korun. Naštěstí jde o částky vysoutěžené v letech 2019-2020, tedy ještě před rapidním nárůstem cen," uvedl ředitel Thermalu Vladimír Novák s tím, že hlavní částí plánované rekonstrukce bylo právě snížení energetické náročnosti, a to ještě před krizí.

Mladík, který chtěl zabít sekerou dva lidi, se z vězení nevrátí. Zemřel

Řemeslníci pomalu opouštějí Thermal a střídají je nyní brigádníci, kteří se podílejí na přípravách blížícího se filmového festivalu. Pro festivalové návštěvníky má Thermal jednu výbornou zprávu. "Po deseti letech jsme měnili projekční techniku ve velkém sálu. Koupili jsme zbrusu nový laserový projektor, díky němuž budou mít diváci mnohem lepší zážitek," prozradil ředitel Novák.

Na filmové fajnšmekry myslí Thermal i v doposud nevyužitých prostorách. Při rekonstrukci teras hotelu totiž byla obnovena takzvaná Sluneční lávka, která v minulých dnech sloužila jako malé letní kino. "V této věci nás oslovilo karlovarské sdružení Kultivary. Terasa je pro tyto účely vhodná, a pokud bude zájem a prostor, rádi to promítání zopakujeme. Stálé sezení a například kavárnu tu ale do budoucna neplánujeme," poznamenal.

Celníci vyrazili do nočního klubu. Zabavili tam nelegální automat a alkohol

Velký test zažil zrekonstruovaný venkovní bazén o uplynulém víkendu, kdy jej navštívily stovky lidí, což je od jeho znovuotevření rekord. Jak ředitel Novák vysvětluje, venkovní bazén a jeho zázemí je takřka hotové, zbývají jen ještě terénní a zahradnické úpravy a také dodlaždičkování dětského brouzdaliště. "Co se týče saunového světa, nyní tam probíhá kolaudační řízení. Ke konci měsíce bychom ho chtěli předat do užívání nájemci," přislíbil ředitel Novák a dodal, že saunový svět bude nabízet sedm různě velkých saun a páru.

Zatímco mnoho karlovarských hotelů, kteří byli závislí na Rusech, nyní marně shání klientelu, případ Thermalu to není. Od anexe Krymu množství těchto hostů kleslo na minimum a hotel také těží ze stálých hostů z arabského poloostrova. "Máme hodně Čechů a jsme rádi, že si Karlovy Vary oblíbili a zjistili, že jeden den na jejich návštěvu nestačí. Pomalinku se nám zvedá zájem ze strany německé klientely. Mnoho návštěvníků máme z Blízkého východu, kteří k nám jezdí na dlouhodobé léčebné pobyty. Víkendy se nám hodně daří, to obsazenost bývá i kolem 80 procent. Celkově se pohybujeme nad 60 procenty. Pár volných pokojů máme ještě také na dobu filmového festivalu," uzavřel ředitel Thermalu.