Podle dětské lékařky a předsedkyně Odborné společnosti dětských lékařů Aleny Šebkové je zvýšený výskyt počtu případů neštovic v těchto dnech běžný. „Případů nákaz u dětí přibývá posledních 14 dní až tři týdny. Je to zcela obvyklá doba pro výskyt neštovic. Jedinou výjimkou za poslední roky byl lockdown, kdy se děti nestýkaly a tudíž se nemohly nakazit. Jinak je to ale jev, který se každý rok přibližně v tomto termínu opakuje,“ vysvětluje Šebková.

81. mateřská škola už kvůli onemocnění musela zrušit výlet a také zahradní slavnost. „Na té jsme se chtěli rozloučit s dětmi, co odchází do škol. Ale určitě jim to vynahradíme hned, jak budou všichni zdraví. Rodiče se trochu obávají, aby děti neměly neštovice ještě na začátku července, kdy s nimi většina odjíždí na dovolené, ale v té době už by měly být všechny zdravé. Vyměňují si navzájem zprávy, jak onemocnění co nejúčinněji léčit, aby ho děti co nejrychleji překonaly,“ dodává ředitelka Steinbachová.

Další festival street artu Wallz oživí v Plzni i pověstný dům v Jateční ulici

Jedinou skutečnou prevencí proti planým neštovicím je podle dětské lékařky Šebkové v podstatě jen očkování. „Podávají se dvě dávky vakcíny, přičemž jejich účinnost je opravdu vysoká,“ dodává Šebková. Očkování je dobrovolné.