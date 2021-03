"Právě v sobotu jsem viděl, jak přijel taxík, zastavil u ubytovny, z něho vyskočila žena. Pak vyběhl kluk z ubytovny, ona mu dala peníze a on balíček. Žena nasedla do taxíku a odjela," popisuje situaci jeden z obyvatel sídliště.

"To byste měli vidět, co se tu děje. Od rána do večera tu proudí davy lidí, jezdila sem i auta z Německa. U ubytovny si předávají sáčky a peníze. A v tom žijí malé děti, které kolem ubytovny běhají do půlnoci. A ten kravál a nepořádek, to je prostě hrozné. Ti lidi tam jsou strašně sprostí, agresivní, neustále se hádají, křičí na sebe, že se to rozléhá celou ulicí. Vyhazují si věci schválně z okna. Chceme tady mít už klid. Zda máme strach? To víte, že ano," stěžuje si jedna z žen z Růžového Vrchu.

Na dveřích ubytovny visí varovný nápis kvůli covidu, že do objektu nesmějí návštěvy. Popelnice přetéká odpadky, mezi nimiž jsou i rozebraná autorádia. Na udusaném trávníku jsou poskládané šišky ze smrku, s nimiž si evidentně hrály děti, všude kolem se válejí střepy. Děti mají za ubytovnou ve stráni "svůj prostor". Jde o rozbořený plastový dům obklopený rozbitými hračkami a odpadky. Dveře do sklepa jsou jen přibouchnuté, i na nich stojí cedule o zákazu návštěv. Visí v nich špinavý koberec. Odhrnuje ho mladý muž, jemuž je těžko rozumět. A z objektu se line silný zápach míšený fekáliemi. "Co se tady v neděli stalo? Já nevím, jsem tady jen na návštěvě," říká a přivírá dveře s nápisem Zákaz návštěv.

Najednou se kolem ubytovny objevuje několik mužů. "Já jsem správce. Mám to tady na starosti. Jak dlouho? No, už hodně dlouho. Bydlí tady asi třináct lidí. Jojo, žijí tady i děti, asi dvě. Bydlí v těch dvou bytech, co tu jsou. Já to tady chci dát celé do kupy, zahradu vyčistit, aby si děti měly kde hrát. O těch střepech vím. Všechno bude v pořádku," slibuje správce Josef Duna.

A další muž popisuje, co se tam v neděli stalo. "Jeden týpek napadl mou přítelkyni. Žijeme tady i s naším dvouletým dítětem," říká mladý muž. "Viděl jsem v okně, jak na ní vztahuje ruku. Když jsem tam naběhl, řezal ji hlava nehlava. To já volal policajty," tvrdí a na dotaz, jak je to s drogami, on i správce vrtí hlavou. "Jó, to tu bylo. Ale ty časy jsou už pryč. Teď je tady klid," dušuje se správce.

Policejní mluvčí Eva Valtová potvrdila, že policejní zásah byl v ubytovně kvůli napadení. „ Po příjezdu na místo policisté zjistili, že tam nedochází k žádnému protiprávnímu jednání a věc se třemi osobami vyřešili na místě," konstatuje Valtová.

Redakce Deníku má informace, že policisté o drogových problémech na této ubytovně vědí minimálně už od léta 2019. "Situací v daném místě se stále intenzivně věnujeme a policisté tam provádějí zvýšenou hlídkovou činnost. Pokud mají místní obyvatelé podezření či jakékoliv poznatky, že v jejich okolí dochází k trestné činnosti, měli by věc neprodleně oznámit na nejbližší obvodní oddělení nebo na bezplatnou telefonní linku 158," dodává mluvčí.

Podle dobře informovaného zdroje podnikla policie v loňském roce akci v tomto objektu zaměřenou právě na drogy. Policie apeluje na všechny, kteří mají k tématu jakékoliv podněty, ať je policistům předají.