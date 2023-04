Prime Orchestra z ukrajinského Charkova zakončila v karlovarském Thermalu své turné po Čechách. Jejich filmové hity v klasicko - rockovém podání byly nezapomenutelné.

Koncert ukrajinského orchestru v Thermalu.

Výjimečné představení předvedli v karlovarském hotelu Thermal v sobotu 1. dubna hudebníci z ukrajinského orchestru Prime Orchestra, kterým se podařilo vyprodat tamní velký sál. Jejich sobotní koncert ve stylu velké filmové show byl sedmým a posledním z jejich aktuálního programu na území České republiky. Z Karlových Varů se orchestr, kde hraje kolem čtyřiceti muzikantů, přesouvá do Německa. I když mají Ukrajinci v Karlových Varech velké početní zastoupení, do velkého sálu ale usedli především Karlovaráci. Během dvouhodinového představení se mohli zaposlouchat do známých filmových trháků, ať už starších či nejnovějších hitů, jako je třeba netflixová Wednesday. Tato část patřila k těm nejvýraznějším a divákům se velmi líbila. Prime Orchestra přitom kombinuje klasickou hudbu s rockem, mezi muzikanty nechybí bubeník, baskytaristka, kytarista či klávesista, ale i elektronickou hudbou, protože členem tělesa je i Dj. Skladby v ojedinělém aranžmá navíc doplňují oživlé animace na velkoplošné projekci.

Cílem turné Prime Orchestry není ale jen diváky pobavit, ale také upozornit na hrůzy, které se odehrávají na válkou zmítané Ukrajině, muzikanti vybírají i finanční prostředky na pomoc zemi. Orchestr pochází přímo z Charkova, který válkou značně utrpěl. Na evropské turné vyrazili muzikanti krátce po okupaci Ukrajiny. "Je to už naše třetí šnůra. Na té první se nám podařilo vybrat peníze, za které jsme pořídili na Ukrajinu kamion jídla," říká dirigent Denis Dorošenko společně s hlavním zpěvákem Maximem Perechožukem. Oba patří k výrazným osobám vystoupení. Zatímco Perechožuk dává díky svému zpěvu hitům patřičný rockový náboj, charismatický a usměvavý dirigent se nechává slavnými hity doslova strhnout.

Když měla Prime Orchestra druhou šňůru, vybrala peníze na generátory. Aktuálně shánějí muzikanti finance na třetí šňůře na sanitní vozy rychlé pomoci. "Už se nám podařilo vybrat na jeden. Na konci dubna se chystáme do Beneluxu a zde bychom rádi vybrali peníze na druhou sanitku," konstatují muzikanti.

V rámci svých turné zavítal orchestr i do Polska či Německa. "Jací jsou naši posluchači? Nejbouřlivější a nejvášnivější jsou Poláci. Čechům to trochu trvá. Nejvlažnějšími jsou Němci, navíc u nich záleží, z jakého regionu pocházejí," říká zpěvák Perechožuk. Ti z Karlových Varů přece jen ukázali, že se dokáží bavit, protože je vystoupení tak nadchlo, že Prime Orchestra musela i přidávat, a to skladby z Bohemian Rhapsody, při které stál celý sál.

Orchestr, který byl založen v roce 2014, koncertoval mimo Ukrajinu už před válkou. "Program, s nímž nyní koncertujeme, je z 80 procent nový. Z toho starého jsme vyndali veselé a optimistické skladby a soustředili se na vážnější repertoár," říká dirigent Dorošenko. Aktuálně mají muzikanti svou základnu v Německu. Další koncerty plánují zde, v Beneluxu i Francii. Na podzim se chtějí vrátit do České republiky, a to i Karlových Varů, se zcela novým programem.