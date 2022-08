„Pačes, Pačes. To jméno mi něco říká. Nějaký pilot tu v Týnci bydlel, to je vlastně pravda. Ale já ho osobně neznám, patřil spíše k náplavám, jak se říká,“ sdělila Věra Dlouhá, která v městysu Panenský Týnec na Lounsku žije už přes padesát let.

Zkušený pilot a letecký instruktor Petr Pačes zahynul v neděli 14. srpna na leteckém dni v Chebu, když se zřítil na zem v historickém letounu Hurricane, jediným svého druhu na světě.

Podobné odpovědi tam mezi domy v pondělí 15. srpna dopoledne převažovaly nad těmi, kdo by tu zesnulého známého pilota blíže znal. Sdílnější byl až před svým domem na hlavní ulici Petr Bárta. „Znal jsem ho. Několikrát jsme se setkali. Skromný člověk. Postavil si tu malou dřevostavbu. Říkal mi, že mu to stačí, že nic velkého nepotřebuje. Že stejně hodně létá mimo,“ říkal muž, který se představil jako bývalý starosta Panského Týnce.

Povědomí o Pačesovi mělo i současné vedení obce. „Ráno tady u mě na úřadu byl jeho soused. Strašné, co se v neděli stalo. Vzpomínali jsme na něj. Měl tu takový malý domek na okraji obce. Pohodový člověk,“ zmínil současný čelní představitel městysu Jiří Čížek.

Petr Pačes si postavil dřevěný domek na okraji Panenského Týnce. Místní letiště, kde rovněž působil a kam docházel za kamarády, měl z okna na dohled. V pondělí dopoledne ale u hangárů příliš kamarádská atmosféra nepanovala. „Je to smutné. Nechtějte po mně žádné informace. Znali jsme ho tu, ale komentovat to nikterak nechceme, nezlobte se,“ reagoval muž v montérkách, který tu s kolegou spravoval motor u letadla.

Rozhovor přehlušil rachot vzdušného stroje, se kterým na dráze zrovna přistával další z Pačesových kamarádů. „Znali jsme se. Byl to velmi zkušený pilot. Pohodář. Je mi líto, co se přihodilo. Ale to víte, jsou to letadla, stát se může cokoliv, navíc to je vše ve výšce,“ uvedl. Podobně jako jeho kolegové z hangáru s ohledem na nedělní tragickou událost více hovořit nechtěl. „Žádná jména, člověk si musí v takových situacích v dnešní době chránit soukromí,“ komentoval.

Na lavičce v zahradě nedostavěného gotického chrámu Panny Marie v centru Panenského Týnce měly zrovna pauzu ženy z místního úřadu. Potvrdily, že Petr Pačes nebyl v obci nikterak známou postavou. „Do žádných veřejných akcí se nezapojoval. Byl spíše pryč. Jezdil sem spíše sporadicky. Příliš se tu o něm nevědělo,“ shodly se pracovnice z úřadu.

Možná i proto u jeho domu zatím nevzniklo ani pietní místo se svíčkami, jak to v podobných případech bývá. Sousedi z ulice, kteří podle místních rovněž působí v letectví, na zvonek reportéra nereagovali.