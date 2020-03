„Úřad práce zaznamenáváv rámci celé republiky zvýšený zájem zaměstnanců i OSVČ o informace k možné evidenci. O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají v současné době především lidé, kteří pracují v pohostinství, ve službách a v cestovním ruchu. Právě tyto oblasti postihla přijatá epidemiologická opatření v největší míře a zaměstnavatelé dočasně uzavřeli své provozy.

Obdobná situace nastává v oblasti automobilového průmyslu a u subdodavatelů firem působících v této oblasti,“ říká mluvčí ÚP Kateřina Beránková. Obdobná je situace i v Karlovarském kraji. Sklárna Moser už musela propustit 50 zaměstnanců. Podle ředitelky krajské pobočky ÚP v Karlových Varech Alice Kalouskové zřejmě bude lidí bez práce v regionu mnohem více. „Denně se na nás obracejí desítky lidí, z nichž někteří už přišli o zaměstnání, další se zajímají, jak v případě ztráty práce postupovat,“ říká ředitelka. Úřad práce zavedl v pondělí 16. března bezpečnostní opatření, jejichž cílem je omezit na maximum osobní kontakt a ochránit tak zdraví klientů i zaměstnanců.

„Snažíme se, aby komunikace mezi námi a klienty byla co nejvíce zachována. Lidé se na nás obracejí prostřednictvím telefonu i e-mailu. Osobní jednání je možné jen výjimečně a na základě předchozí dohody,“ vysvětluje ředitelka. Mezi těmi, co nejvíce volají, jsou především pracovníci z oblasti služeb, což je pro region, který staví na cestovním ruchu, pochopitelné. „Jsou to například zaměstnanci hotelů, ale už se ozývají i pendleři a také lidé, kteří jsou zaměstnaní u drobných živnostníků,“ dodává Alice Kalousková.

Zamezit propouštění ve velkém by měl pomoci i „Program antivirus“ z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, který ve čtvrtek večer schválila vláda.