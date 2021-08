Žádné legislativní usnesení neexistuje. Zbytečná motivace, kterou navíc zaplatí daňový poplatníci. I tak se staví ty největší městské úřady v Karlovarském kraji k nápadu premiéra Andreje Babiše, že by ti, co byli dvakrát očkováni proti koronaviru, měli dostat dva dny dovolené navíc.

"Ne, opravdu nic takového neplánujeme a neuvažujeme o tom. Je to akorát další úlitba, kterou bychom zaplatili my všichni z daní," komentoval nápad premiéra starosta Mariánských Lázní Martin Kalina a pokračoval: "Téměř všichni zaměstnanci našeho úřadu jsou proočkováni, takže nepotřebujeme opravdu řešit žádnou motivaci."

Podobně je tomu také na Městském úřadě v Sokolově. "Nic takového neplánujeme," reagoval mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Na některých úřadech mohou čerpat zaměstnanci takzvané indispoziční neboli zdravotní volno, kterému se mezi úředníky říká sick days. Není to ovšem bráno jako benefit za to, že se nechají očkovat, ale mohou ho využít kvůli rekonvalescenci po prodělané vakcinaci. "Že bychom zaváděli odměny dovolených za očkování, tak to určitě ne. Je to zbytečné a takovou motivaci naši úředníci určitě nepotřebují. U nás má za sebou vakcinaci už asi 80 procent úředníků," hlásil starosta Ostrova Jan Bureš s tím, že ostrovská radnice dává svým zaměstnanců právě k dispozici čtyři sick dny.

Podobně je tomu na chebském městském úřadě. "Tuto motivaci zatím vůbec neřešíme a vedení města se jí oficiálně zabývat nebude. Není to ani legislativně upraveno. Pokud úředníci potřebují, můžou si vzít volno v rámci sick dne," poznamenala mluvčí radnice Simona Liptáková.

Také na karlovarském magistrátu o dovolené navíc neuvažují. "Zaměstnanci úřadu, kteří jsou očkovaní, mohou čerpat dva dny indispozičního volna, které mají k dispozici," uvedla mluvčí magistrátu města Helena Kyselá.

"S dvěma dny dovolené navíc pro očkované nepočítáme," dodala navíc mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jana Pavlíková.