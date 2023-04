Poté si na ně začali postupně zvykat a čísla mají klesající tendenci. Ubývá tak pirátů silnic a města a obce deklarují, že dosáhli toho, o co jim od počátku šlo. O bezpečnost a nikoliv zisky. Podle mnohých řidiče překračujících rychlost zastaví jen sankce v podobě pokut a odebrání bodů. Vše ostatní se míjí účinkem.

"V Sokolově jsou měřené úseky dva. Jeden v ulici Závodu míru, druhý v ulici Sokolovská," říká velitel městské policie Radek Neděla. Vedení města při jejich pořízení argumentovalo tím, že jde především o bezpečnost chodců a řidičů. Někteří z neukázněných řidičů si prý zmíněné lokality pletli se závodní dráhou. Počáteční naměřené rychlosti byly vysoké. A to i přesto, že jde o zprůměrovaný úsek. Také počet přestupců byl zpočátku měření vysoký. Nyní čísla klesají. "Zejména místní si na měření zvykli a většina z nich jezdí podle předpisů. Přesto se za loňský rok našlo 3080 řidičů, kteří rychlost nedodrželi. Nejvyšší rychlost, zaznamená vloni, byla 79 kilometrů," uvádí Neděla s tím, že o rok dříve bylo neukázněných řidičů o 500 více. V roce 2020 jich pak bylo ještě mnohem víc. Křivka má tedy klesající tendenci. Pokud nejde o rychlost překročenou nějakým razantním způsobem, zaplatí ve většině případů řidič nebo majitel vozidla 500 korun. Ročně je to tedy zhruba 1,5 milionu korun. Celkovým rekordmanem je řidič, kterému naměřili rovných 100 kilometrů v hodině.

Dalším úsekem, kde docházelo často k překračování rychlosti a několika úmrtím při dopravních nehodách, byl ten na výjezdu z Karlových Varů směrem na Olšová vrata. Za přestupky řidičů, kteří nerespektují povolenou rychlost na velmi nebezpečné silnici, vybraly Karlovy Vary už 2,3 milionu korun. Na této takzvané silnici smrti překročilo povolenou rychlost téměř čtyři a půl tisíce řidičů. Data vycházejí z období od 20. dubna do konce loňského roku. Během letních prázdnin tam zemřeli čtyři lidé, z toho dvě děti.

Za radary je zodpovědný Magistrát města Karlovy Vary. Jde o jediný úsek, kterým se úředníci karlovarské radnice na území města zabývají. Kvůli tomu museli být přijati tři noví zaměstnanci. Radnice nyní zveřejnila závěry po prvním roce. "Během té doby jsme na této komunikaci zaznamenali 4455 přestupků a vybrali na nich pokuty ve výši 2,3 milionu korun," informoval karlovarský radní Petr Bursík. Nejvyšší naměřená rychlost tam byla 170 kilometrů v hodině. Pokud byla naměřena za sucha, překročil tento řidiči rychlost o celých 80 kilometrů v hodině.

V nebezpečném úseku je totiž maximální povolená rychlost 90 kilometrů v hodině, za mokra byla snížena navíc o 20 kilometrů, tedy na sedmdesátku. Právě mokrá vozovka byla častým důvodem, proč tam docházelo k vážným nehodám. V úseku došlo i k takzvanému zdrsnění asfaltového povrchu.

A do třetice další z kdysi velmi diskutovaných měřených úseků je ve Stráži nad Ohří. Obcí prochází velmi frekventovaná silnice na trase Karlovy Vary - Chomutov. Při spuštění měření v roce 2020 tam radary nachytaly za první čtyři dny provozu téměř 400 řidičů, kteří nedodrželi rychlost. Radarové měření rychlosti má na starost městská policie Ostrov. Radary jsou napojeny na počítačový systém, který vše rychle vyhodnotí a výzvu k zaplacení odesílá do datových i poštovních schránek. Trestu neuniknou ani cizinci, neboť výzvy k zaplacení pokut jsou rozesílány do celé Evropské unie.