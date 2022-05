Jenomže jak následně upřesnil ředitel Infocentra Josef Dlohoš, před Thermalem budou opět vystoupení každý pátek i sobotu, a to od 15. července až do 10. září. Plánuje se tam i několik akcí na Rolavě. Právě na hlučnou produkci si ovšem stěžují nejen obyvatelé města, ale i jeho návštěvníci. KKL má navíc jako jedna z mála akcí pořádaná na území města výjimku z vyhlášky o nočním klidu. "Karlovarské kulturní léto jsme dělali proto, abychom uspokojili veřejnost kvůli covidu. Ten je snad pryč. Proto jsme produkci u Thermalu omezili. V takovémto módu bychom mohli pokračovat třeba i deset let," poznamenala primátorka s tím, že ke změně došlo i ve financování KKL, na které byly letos vyčleněny čtyři miliony korun. "Infocentrum dostane 2,5 milionu, 1,5 milionu korun pak zůstává na odboru školství, které za tyto peníze bude v rámci této akce podporovat regionální kapely. Vloni jsme na produkci před Thermalem neměli ani stížností od lidí," prohlásila. Ani to ovšem není pravda, redakce podněty lázeňských návštěvníků, kteří si stěžovali na hlučnou produkci, zveřejňovala, stěžovali si ovšem i místní obyvatelé.

Podle ředitele Dlohoše se do KKL zapojí i KV Arena. V té se například 11. června uskuteční druhý ročník studentského Maturálesu, 18. června se tam koná Podmolshow. "Na Rolavě se v červnu například bude konat koncert Plašil Blues, dále to bude Rolava Funky Punky nebo Roková Plovárna I - Uriah Heep Revival, Black moon, The Cash, Parolet. Pod Karlovarské kulturní léto spadá i Good fest na Šibeničním Vrchu, který je naplánovaný na termín 17. až 18. června," upřesnil Dlohoš.

Kdo vystoupí před Thermalem hned první víkend po filmovém festivalu, není jisté. Bude to ale ve znamení taneční party. Ten druhý, tedy 22. a 23. července, už půjde o velké koncerty. V pátek zahraje Vypsaná fixa s kapelou Wohnout, v sobotu pak David Koller. Poslední červencový víkend bude před Thermalem v režii Paulie Garand LIVE BAND + Calin a Divadla Ungelt - Vejšlap. První srpnový víkend si mohou lidé zajít na House Classics Orchestru, která vystoupí s Karlovarským symfonickým orchestrem (KSO), a také na Nik Tendo + Yzomandias. V polovině srpna to pak bude Dan Bárta s Ilustratosphere a Studio DVA - Vše o mužích. A ani další akce před Thermalem nebudou dva poslední prázdninové víkendy komornější. "Plánujeme Tros Discotequos, kde vystupují Vojta Dyk, Jakub Prachař a Jan Maxián, v sobotu pak Marii Rotrovou. Poslední víkend v srpnu vystoupí duo Krhut & Kozub a v sobotu Tribute Davida Stypky společně s KSO a Bandjeez. Na září počítáme s J.A.R. a Viktorem Sheenem," nastínil ředitel Infocentra. KKL před Thermalem zakončí 9. a 10. září dýdžejové pod taktovkou Festival Vary Září.

Co se týče akcí během prázdnin na koupališti Rolava, půjde o DJ Dance parade, Funky Punky, muzikál Kdyby tisíc klarinetů a bude se tam také několikrát promítat. Na září je pak naplánována Roková Plovárna II.