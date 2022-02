Kdo jednou uvízl na zasněžené a v zimě neudržované silnici, už by se asi nikdy do podobné situace nechtěl dostat. Přesto se najdou tací, kteří to berou jako zábavu a záměrně takové situace vyhledávají. Řidiči, kteří nerespektují značky, že se některé komunikace v zimních měsících v Krušných horách neudržují, pak často zbytečně zaměstnávají silničáře.

"Chtěl bych upozornit, že v Krušných horách je řada silnic, které nestačíme udržovat. I když jsou tam umístěné značky, lidé je stejně nerespektují. Ne všichni je ale ignorují záměrně. Stává se, že je sem navede navigace. Důrazně proto varujeme řidiče, aby se takovým úsekům raději vyhnuli," říká dispečer Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Josef Bulka. Dodává, že jsou ale ovšem i tací motoristé, kteří to berou jako adrenalinovou zábavu. "Vjedou na neudržovanou silnici, klidně se půldne snaží odtamtud dostat a hrozně je to baví," popisuje silničář.

Situaci komplikuje i to, že v některých oblastech mnohdy nefunguje mobilní signál. Nezkušení řidiči pak hledají místo, kde by se mohli dovolat pomoci. "Někam dojdou a nedokáží pak ani ve finále popsat, kde jsou," konstatuje Bulka s tím, že silničáři zapadlá auta nevytahují.

"Obrátit se na nás můžou, ale na vytahování aut zapadlých do závějí nemáme techniku, čas a navíc s tím nemáme dobré zkušenosti. Když jsme někomu pomohli, ne vždy to dopadlo dobře. Dotyčný nás pak žaloval, že jsme mu poničili auto. Takže radím, aby se řidiči v takové situaci obrátili na svou asistenční službu, jejíž číslo mají uvedené na zelené kartě," doporučuje silničář.

Zima podle něho může panovat v Krušných horách i taková, že se mnohé silnice nepodaří zprůjezdnit až do jara. "Auta tam zůstávají až do oblevy. Opravdu to není nic výjimečného, stává se to. Vzpomínám na jeden případ, kdy muž musel nechat auto na místě zvaném Na Benzině, které se nachází na cestě z Božího Daru směrem na Chomutov. My ho pak na jaře kontaktovali, aby si ho odvezl. On už si ani nevzpomněl, kde ho má. Mezitím se rozvedl a když jsme volali jeho bývalé ženě, ta nechtěla mít s problémy svého ex už nic společného. Nakonec jsme to vyřešili se švagrovou," vzpomíná Bulka.

Nejen silná vrstva čerstvého sněhu však dokáže řidiče v Krušných horách pěkně potrápit. Problémy nastávají i v době oblevy, kdy si voda hledá cestu na silnicích, kde se pak tvoří nebezpečné koleje. "Je to už takových patnáct let, co jsme s kamarády vyjeli ještě ke staré jáchymovské lanovce. Byl březen, nádherné počasí. Cesta k lanovce vede z Jáchymova lesem. Zpočátku byla téměř suchá, čím dále jsme se dostávali, sněhu na silnici přibývalo a najednou jsme se dostali na vodou vymleté koleje. Uprostřed silnice byla vrstva ledu tlustá dobrých třicet centimetrů. Tenkrát jsem měla řidičský průkaz jen já. Rozklepala jsem se, když mi došlo, do čeho jsme se to dostali, že to je jen na mě, abychom dojeli, nikde jsem se nemohla ani obrátit a jet pryč. Stále jsem si říkala, že se na tom musím udržet a že nesmím sjet koly do těch kolejí. A nejednou hups, a už to bylo," líčí své zážitky z krušnohorských zimních silnic Karlovaračka Aneta Růžičková. "Vytřeštila jsem oči, když jsem uslyšela ten zvuk, jak jsme vanou přistáli na té krustě ledu. Snažili jsme se to různými věcmi, co jsme měli v autě, odsekat, což samozřejmě nešlo. Naštěstí je na této cestě taková ubytovna, kam jsme si došli pro krumpáč. Dvě hodiny nám trvalo, než se auto nakonec pohnulo. Tehdejší můj přítel, dnes manžel, musel klečet v těch kolejích, kudy se valila voda. Štěstí tenkrát bylo, že bylo skutečně krásné počasí a ne žádná vánice," popisuje.