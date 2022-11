Jsou nějaké specializované pracovní pozice pro vysoškoláky?

Naši členové poptávají mnoho specializovaných pracovníků s univerzitním diplomem. A to napříč obory. Zejména jde o lékaře, zdravotní sestry, učitele, strojírenské či elektro inženýry či chemiky.

Je v pořádku, že absolvent vysoké školy většinou práci, i na nižší pozici, často nenajde?

Tady je potřeba se zeptat, zda se studijní zaměření potkává s poptávkou na trhu práce. Společnosti tyto pracovníky nechtějí z důvodu, že pokud je jejich kvalifikace vyšší než nabízená pozice, je značné riziko, že v okamžiku první nabídky odpovídající jejich kvalifikaci, odejdou. Nákladem na takového pracovníka je pak nejen jeho mzda, ale i jeho zaškolení. Bavíme se často o statisících. Nicméně si myslím, že se tento problém bude týkat převážně humanitních či ekonomických oborů, často ze soukromých vysokých škol. Neslyšel jsem, že by tento problém měl lékař nebo strojař.

Venkovský lékař musí umět poradit v noci pacientovi i s oparem na penisu

Jaké pracovní pozice v Karlovarském kraji chybějí?

Jestliže něco chybí, jsou to pozice, které jsou centralizované do velkých aglomerací. Mělo by být prioritou vlády decentralizovat státní správu a přemístit sem nějaký centrální úřad. Případně daňově motivovat velké společnosti, aby své centrály přesunovaly do regionů. To by výrazně zvedlo počet míst pro vysokoškoláky i z jiných oborů.

Je v Karlovarském kraji dostatečné uplatnění pro všechny absolventy?

Míst je dost. Ono to ani s prací v Německu není černobílé. Vyšší mzda je vykoupena náklady na dojíždění, ztrátou volného času, vyšší nejistotou a většinou i nemožností kariérního růstu. V Německu je výrazně vyšší minimální mzda, takže i absolvent bez praxe dostane za nekvalifikovanou práci zajímavou mzdu. Ale jak říkám, je za vysokou cenu, která nevyhovuje každému.

Vstupuje krajská hospodářská komora do sekce školství? Pokud ano, jak?

Ano a aktivně. Kromě toho, že se účastníme jednání v rámci Karlovarského kraje o školství, máme i velmi úspěšný projekt duálního vzdělávání, kdy se studenti připravují přímo ve firmách. To pak výrazně ulehčuje jejich nástup do prvního zaměstnání.