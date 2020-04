„Dnes najíždí do regionu armáda, která má chytrou karanténu na starosti. Konkrétně jsou to medici od armády, kteří s ní budou v Karlovarském kraji pomáhat,“ informoval ve čtvrtek hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Chytrá karanténa má za cíl podstatně rychlejší a efektivní umístění lidí podezřelých z nákazy koronavirem do karantény, a to už do tří dnů od absolvování testu. Pro zjištění kontaktů nakaženého se přitom s jeho souhlasem využijí data mobilních operátorů. Chytrou karanténu bude mít ve své gesci hygienická stanice. Do krajů se ve čtvrtek má rozjet až 78 armádních mediků, kteří posílí krajské hygienické stanice. Zavedení Chytré karantény projednávali hejtmani tuto středu. První místopředseda Rady Asociace krajů Jiří Běhounek vyzval všechny týmy Chytré karantény, aby nastavily koordinaci odběrových míst a skupin, které už nyní v krajích působí, i těch, jež budou v rámci Chytré karantény teprve nasazeny.

„Obrátil jsem se také na krajské IT specialisty, aby byli připraveni se na projektu podílet, ale budeme pro ně chtít jasné pokyny od realizačního týmu,“ dodal Běhounek.