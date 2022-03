Po domluvě s vedením Karlovarského kraje vzniklo v Karlovarské krajské nemocnici zatím jediné krajské centrum, které poskytuje zdravotní péči ukrajinským uprchlíkům, kteří ještě nemají praktického lékaře. Bude zde k dispozici jedna ambulance pro děti a dorost a druhá pro dospělé. Ordinace budou otevřené od pondělí do pátku v čase 8:00 – 15:30 hodin. V ambulancích bude poskytována základní akutní zdravotní péče ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti nemocnice. Součástí týmu budou dva lékaři, dvě sestry a ukrajinsko–český tlumočník, který s pacienty vyplní základní zdravotní dotazník.

„Ve velkých krajích zajišťují chod UA pointů fakultní nemocnice, v našem kraji tak připadla péče karlovarské nemocnici, jakožto největšímu poskytovateli zdravotní péče. Pokud by zde point nevznikl, zdravotní péče o ukrajinské migranty, kteří nenajdou svého praktického lékaře či pediatra, by tak byla dostupná nejblíže v UA pointu v Praze či Plzni,“ vysvětlil generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. MUDr. Josef März.

„Cílem je zajištění základního ošetření u pacientů, kteří potřebují řešit akutní problém po svém příjezdu a zatím nenašli nebo nestihli najít svého praktického lékaře. Jde o řešení, které by mělo sloužit k překrytí současné situace a postupně by se vše mělo začlenit do standardního systému péče v ČR. Cílem není nijak upřednostňovat tyto pacienty, ale mít prostor na jejich ošetření, které samozřejmě zabere výrazně více času a nebolokovat ostatní pacienty v běžném či akutním provozu.“

Ukrajinci, kteří projdou registračním procesem, jsou plně pojištěni v rámci veřejného zdravotního pojištění jako státní pojištěnci a mají plný nárok na poskytování hrazených zdravotních služeb jako jiní pojištěnci zdravotních pojišťoven v ČR.