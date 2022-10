I když se to ne všem obyvatelům Krušnohoří líbí, vlci se v krušnohorském pohraničí začali zabydlovat a stávají se součástí běžného života. Svědčí o tom právě nedávný případ sraženého pětiměsíčního vlka u Horní Blatné, který podstoupil náročnou operaci, dostal jméno Vlček a už nikdy se nebude moci vrátit do volné přírody, a nebo i vlky napadená ovce farmářky ze Žluticka během letošních letních prázdnin. Pro zdárnou symbiózu vlků a lidí hodně pomáhají vlčí hlídky, které právě o tomto víkendu začínají už svou 23. sezónu. Do svých řad přijmou nové členy, kteří nejdříve musí projít patřičným školením.