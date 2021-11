Covid, pandemie, lockdown, vakcína, testy, nouzový stav, covidária, ekmo, respirátor, epidemie…

Ivana Kalinová | Foto: Archiv Ivany Kalinové

Covid, pandemie, lockdown, vakcína, testy, nouzový stav, covidária, ekmo, respirátor, epidemie… A mohli bychom pokračovat. Jak jsme si během dvou let rychle osvojili řeč nakažlivé a zákeřné choroby, která nemilosrdně vstupuje do našich životů, rozděluje rodiny a přátele, vytahuje z lidí to nejlepší, tedy lidskost, empatii a snahu pomoci, ale také zavilost, frustraci, agresivitu, ba i fanatismus. Prostě život s covidem, i když bychom už raději psali o životě po covidu, je náročný a lemuje ho to nejdůležitější, ovšem i to nejtěžší. Brát ohledy na druhé. Onu proklamovanou svobodu odpíračů očkování určitě nesymbolizuje odhození roušky nebo řev na ulici, že nastupuje totalitou spoutaný režim (kdo totalitu zažil, ví…). Svoboda jednoho prostě končí tam, kde začíná svoboda druhého. Takže nastal paradox. Nejenže antivaxeři sobecky ohrožují ostatní a i své nejbližší, ale také sebe. Reálně jim totiž hrozí, že svobodně ulehnou jen v márnici.