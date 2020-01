„Máme v rozpočtu města na rok 2020 vyčleněno 9,3 milionu korun na nákup pozemků a z toho zhruba 6 milionů korun počítáme na pozemky pro zahrádky,“ uvedl starosta města Jan Bureš.

V Ostrově je o zahrádky zájem, což si vedení města ověřovalo i u představitelů Základní organizace svazu zahrádkářů v Ostrově.

„Víme o tomto záměru a myšlenku samozřejmě podporujeme. Během roku máme mnoho dotazů na možnost získání zahrádky,a proto iniciativu a záměr města vítáme,“ uvedl předseda ostrovských zahrádkářů Petr Kadlec.

Podle odhadů starosty by mohlo v nové lokalitě vzniknout až sto šedesát zahrádek. Ty by měly být rozděleny do dvou kolonií.

„Předpokládám, že nejprve vybudujeme jednu kolonii s osmdesáti zahrádkami, a až se naplní, začneme s druhou,“ vysvětluje Jan Bureš. Doplňuje, že vedení města chce do lokality dovést elektřinu a vodu, kterou si pak noví majitelé zahrádek rozvedou. „O napojení nových zahrádek na kanalizaci se ale neuvažuje,“ upozornil starosta.