U hotelu Thermal vzniklo dočasné očkovací místo provozované personálem Karlovarské krajské nemocnice. "Jsme rádi, že jsme v rámci festivalu mohli přispět k osvětě kolem očkování proti Covidu-19 především u mladší generace. Ta je právě skupinou s nejnižší proočkovaností a to chceme změnit," dodává krajská koordinátorka očkování a lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice MUDr. Dagmar Uhlíková.

Celý systém testování byl úzce napojen na organizaci festivalu, takže otestovaní návštěvníci mohli například na testovacím místě ihned získat pásku opravňující ke vstupu na akce. Výsledky se také průběžně zadávaly do registru testů.

Testovací místa pro veřejnost byla rozmístěna ve Smetanových sadech a v Grandhotelu Pupp. Pro testování realizačního týmu bylo v provozu testovací místo přímo v Hotelu Thermal. Na místě také působil mobilní testovací tým, který operativně vyjížděl do terénu. V pasáži Hotelu Thermal zřídila Anygence tzv. SOS COVID POINT, v rámci kterého byl k dispozici koordinátor, který pomáhal s otázkami k testování a propisováním výsledků do aplikace Tečka. Celkem festivalové testování zajišťovalo 20 lidí přímo v Karlových Varech a 10 lidí v Praze.

"Naším hlavním úkolem bylo zajistit testování tak, aby se pozvaní hosté i organizátoři mohli bezpečně věnovat svým činnostem v rámci festivalu a návštěvníci se dostali včas na projekce a další akce. Nakonec se to podařilo zvládnout včetně několika špiček, kdy jsme testovali i stovku lidí za hodinu," uvedl ředitel Anygence Jakub Schůrek.

| Foto: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

V rámci filmového festivalu se otestovalo 5000 lidí. | Foto: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

