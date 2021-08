Rozsáhlá rekonstrukce karlovarského hotelu Thermal, jejíž součástí je rekonstrukce všech interiérů, má zatím rozpočet 580 milionů korun, ovšem podle generálního ředitele Vladimíra Nováka může být kvůli zvýšení cen stavebního materiálu překročena.

Hotel Thermal po modernizaci. | Foto: Ministerstvo financí

Nyní finišují práce na opravě bazénového komplexu, jehož největší předností bude využití teplé vřídelní vody ve venkovním bazénu. Vedení hotelu by rádo dodrželo slíbený termín otevření, což je do zahájení mezinárodního filmového festivalu. Ten se letos výjimečně koná v jiném termínu, a to koncem srpna. Deník se generálního ředitele zeptal, zda se podaří tento záměr dodržet.