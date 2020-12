Ve stejný den začnou i trhy, které pro hotel Thermal pořádá soukromý subjekt a jejichž součástí je i ruské kolo.

Karlovarské vánoční trhy budou ve stejných stáncích, které město pořídilo loni. „Z celkových 21 stánků bude zatím v provozu 14, tolik se nám totiž přihlásilo trhovců,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Vedení radnice udělalo vstřícné gesto, nájemcům tak poskytnou Karlovy Vary slevu. „Činí 50 procent. Za měsíc po slevě tak trhovci zaplatí přibližně 15 tisíc korun,“ upřesnila primátorka.

Trhy budou moci lidé navštívit od soboty 5. až do 27. prosince, a to vždy od 10 do 18 hodin. „Vzhledem k tomu, že tam nebude živá produkce ani žádný kulturní program, předpokládáme, že tato doba je dostačující. Pokud bude ale zájem veřejnosti, otevírací dobu prodloužíme,“ doplnila primátorka.

I nadále ale budou muset lidé dodržovat nařízení, zakoupené jídlo a pití tam nebudou moci konzumovat, mezi stánky budou čtyřmetrové rozestupy a maximálně tam bude moci být 50 lidí. Na dodržování opatření budou dohlížet strážníci.

„Také my chceme zahájit vánoční trhy už tuto sobotu,“ avizoval ředitel Thermalu Vladimír Novák. Jejich součástí má být i velké ruské kolo. Obě lokality už dnes propojuje svátečně nasvícená promenáda.