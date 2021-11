Variace, to je nový projekt karlovarského mezinárodního filmového festivalu (MFF) a České filharmonie, díky němuž budou mít návštěvníci možnost zažít hned několik unikátních událostí na poli hudby i filmu.

Fanoušci se tak mohou těšit na mimořádný umělecký zážitek, který jim nabídne 19. a 20. listopadu první ročník této akce. Na programu Variací bude několik filmových projekcí a dva mimořádné koncerty.

„Nedílnou součástí každého filmu je také hudba, a proto jsme hledali možnost, jak propojit tyto dvě na sobě nezávislé umělecké oblasti – film a hudbu. Pro náš záměr jsme nemohli získat lepšího partnera, než je Česká filharmonie, která zosobňuje jedinečnou tradici na poli české hudby,“ uvedl prezident MFF Jiří Bartoška.

V rámci slavnostního zahájení Variací bude v Karlovarském městském divadle uveden oceňovaný film italského režiséra Paola Sorrentina Boží ruka, který vznikl pro digitální platformu Netflix a mimo Variace 2021 ho nebude možné vidět na plátnech českých kin.

„Spolupráce MFF Karlovy Vary a České filharmonie je založená na emoci, kterou se svému publiku obě významné instituce snaží dlouhodobě zprostředkovat. Strhující emoci, kterou nabídne jak virtuózně odprezentovaný hudební kus, tak úžasně natočený film. A takovým je bezesporu i Boží ruka obdivovaného maestra Paola Sorrentina natočená v produkci Netflix a uváděná v rámci Variací 2021 exkluzivně na filmovém plátně,“ doplnil Karel Och, umělecký ředitel MFF Karlovy Vary.

Pro veřejnost budou v kině Čas připraveny dvě projekce filmu Boží ruka, který získal Velkou cenu na nedávném filmovém festivalu v Benátkách, a sice v pátek 19. a v sobotu 20. listopadu od 20 hodin. V sobotu 20. listopadu od 19.30 hodin v Karlovarském městském divadle provede Česká filharmonie pod vedením dirigenta Jakuba Hrůši dvě ikonická díla Antonína Dvořáka, Osmou symfonii a Koncert pro violoncello a orchestr h moll, s hvězdným sólistou, violoncellistou Kianem Soltanim.

„Přáli jsme si spojit jedinečnou atmosféru Karlových Varů s hudbou a filmem na té nejvyšší úrovni a do města přivést festivalovou atmosféru v hlavní koncertní sezoně. Chtěli jsme přitom oslovit všechny, které hudba a film zajímají,“ uvedl generální ředitel České filharmonie David Mareček a dodal, že záleží na tom, aby přívlastek jedinečný nebyl ve spojení s Variacemi pouhým slovem.

Program pro širokou veřejnost nabídne v sobotu 20. listopadu od 14 hodin ve Vřídelní kolonádě Vivaldiho koncertní cyklus Čtvero ročních dob, který přednese těleso vzniklé speciálně pro tuto příležitost z členů České filharmonie a Karlovarského symfonického orchestru. Sólistou bude houslista Jiří Vodička, koncertní mistr České filharmonie. Vstup na akci bude zdarma.

V mimořádné předpremiéře bude v sobotu 20. listopadu od 17 hodin v kině Čas také promítnuta letošní štědrovečerní pohádka České televize Jak si nevzít princeznu, režiséra Karla Janáka, v hlavních rolích s Annou Fialovou a Markem Adamczykem.

„Letošní ročník Variací by měl být takovou ochutnávkou, ale do budoucna je plánujeme dělat čtyřdenní. Řada lidí má před klasickou hudbou jistý ostych a my jim chceme dát možnost vyrazit na víkend do Karlových Varů, užít si samotné město, zajít na zajímavý film, poslechnout si nádhernou hudbu a možná ten ostych trochu prolomit. Věřím, že to může být očistný a obohacující zážitek,“ vysvětlil výkonný ředitel MFF Karlovy Vary Kryštof Mucha záměr celé akce, jejímž dlouhodobým cílem je obohatit kulturní nabídku v Karlových Varech a Karlovarském kraji v průběhu celého roku.