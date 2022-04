Jedním ze dvou nejvíce zatížených regionů při současné uprchlické krizi je Karlovarsko. Potvrdil to ředitel organizace Člověk v tísni Karlovy Vary Jan Němeček. Jen v Karlových Varech od začátku války na Ukrajině našlo azyl 4662 lidí, téměř polovinu z toho tvoří ženy. Velký nápor proto nyní zažívají některé školy v regionu. Například Základní škola jazyků v Libušině ulici v Karlových Varech, která je zaměřená na výuku cizích jazyků, už musela ohlásit stop stav. Zcela nejvíce ukrajinských dětí ale přijala karlovarská Základní škola dukelských hrdinů, a to 136. Ředitelka školy Eva Doušová říká, že v některých třídách sedí vedle dvaceti českých dětí i deset ukrajinských. Jak už dříve vysvětlil karlovarský hejtman Petr Kulhánek, za velkým zájmem o Karlovarský kraj může to, že tu Ukrajinci mají své blízké a příbuzné, ale i to, že Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v KV Areně má dobrou reputaci.

"Abychom se s touto mimořádnou situací mohli vůbec nějak vypořádat, museli jsme přijmout nové zaměstnance. Jde o sedm lidí, kteří mají na Ukrajinu nějaké vazby. Tři z nich jsou Ukrajinci, kteří tady už nějakou dobu žijí, čtyři další jsou psycholožky, které utekly před válkou na Ukrajině. Právě jejich pomoc se nám v tuto chvíli velmi hodí, protože je potřeba lidem pomoci právě v psychosociální rovině," říká ředitel Člověka v tísni.

Karlovarský kraj bude mít dva nové generály

Svou pomoc bude organizace nabízet v nově budovaných prostorách nevyužité Základní školy na nábřeží Jana Palacha, která je v majetku města Karlovy Vary. Tam budou podle ředitele Němečka také v nadcházejících dnech zřízeny adaptační skupiny pro ukrajinské děti. "Lidé, kteří utekli před válkou, se pochopitelně snaží zapojit do běžného života, shánějí si práci. Bohužel největší překážkou jsou povinné lékařské prohlídky, které narážejí na nedostatek lékařů v regionu. Jen naše organizace čekala čtrnáct dní na lékařské dokumenty, abychom k nám mohli přijmout nové lidi," dodává ředitel Němeček s tím, že velké uplatnění nacházejí uprchlíci především v oblasti služeb a velkou poptávku po nich hlásí také karlovarské hotely.

Ředitelka školy dukelských hrdinů Doušová dodala, že mezi jejich matkami je mnoho zdravotnic různých kvalifikací, které už našly práci například v karlovarské nemocnici. Tato škola dostane nyní vzhledem k tomu, co se v regionu děje, výjimku pro výuku českého jazyka. Začne platit už 1. května a pedagogům na této škole se díky ní velmi uleví. "Kapacita naší školy je 500 dětí, těch ukrajinských jsme přijali už 136, a je to nejvíce z celého kraje. Největší zastoupení mají v 8. ročnících a v jedné deváté třídě. V nich jsme kapacity tříd, které jsou třicet žáků a bývalo jich tam kolem dvaceti, dorovnali ukrajinskými dětmi na třicet. Do jedné třídy jich tak přibylo i deset, přičemž už z těch současných bylo mnoho u nás stále žijících cizinců," vysvětlila ředitelka základní školy. Realita je tedy v některých třídách taková, že i polovina žáků jsou cizinci, ne všichni ale pocházejí aktuálně z Ukrajiny.

Radar na silnici smrti konečně měří. Značka je tu přitom už od září

Škola se ale snaží, aby výuka nebyla aktuální situací nijak negativně ovlivněna. Je potřeba všechny žáky zaměstnat zkrátka tak, aby neměli čas na případné vyrušování. "Ukrajinské děti mají k dispozici tablet a překladač. Dostanou pracovní listy, které si do tabletu nafotí a pomocí překladače pak plní úkoly. I když to není vůbec jednoduché, myslím, že se nám to celkem daří a výuka běží bez většího narušení. Jinak to bude od začátku května s češtinou. Od krajského úřadu dostaneme povolení na jazykové kurzy v češtině. V hodinách českého jazyka tak od začátku května budou zůstávat jen české děti a ty ukrajinské budou mít své vlastní hodiny. Většinu těchto hodin budou vyučovat jazykáři, ne češtináři. Ti totiž látku budou moci lépe vysvětlit než právě češtináři," konstatovala ředitelka Doušová. Do teď pilují češtinu s ukrajinskými dětmi hlavně vychovatelky v kroužcích.

Na škole v Libušině ulici, která už ohlásila stop stav pro ukrajinské žáky, je výuka odlišná. Udělaly se tam adaptační třídy. "Máme tu tři skupiny, které mají vlastní rozvrh a mají i svého speciálního učitele na český jazyk. Vyučují u nás i ukrajinští pedagogové. V hromadných třídách je maximálně jen pět ukrajinských dětí," poznamenal ředitel školy Jiří Burian s tím, že na školu dochází asi 100 Ukrajinců.

Jak dodává mluvčí karlovarského magistrátu, do 19. dubna bylo do karlovarských školních zařízení přijato celkem 606 dětí z Ukrajiny. "Z toho šlo 49 do mateřských a 557 do základních škol," upřesnil.

Ředitelka Doušová ale upozorňuje, že i když počet uprchlíků, kteří proudí do Karlovarského kraje, stále klesá, mnoho z nich zatím docházku do školy vůbec neřešilo. "Mám informace, že stále je v Karlových Varech asi 500 dětí, které bude potřeba přijmout," uvedla.

Kapacitní problémy nejsou jen v oblasti školství, ale také v dostupné lékařské péči. Kraj se totiž potýká s velkým nedostatkem pediatrů. Nejsou pro české děti a zájem ze strany dětských lékařů starat se o ty ukrajinské je minimální.