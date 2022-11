"Naším cílem zkrátka je, aby se Karlovy Vary opět vrátily na hranici padesáti tisíc obyvatel, proto se snažíme podporovat bytovou výstavbu. Teď je aktuálně navíc větší zájem o nájemní bydlení než o to soukromé," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Vedení města mezitím postoupilo v přípravě družstevního bydlení v Krokově ulici, do nějž chce vstoupit se silným investorem v rámci PPP projektu (Partnerství veřejného a soukromého sektoru - pozn. red.). Tam by mohlo být postavěno až 380 bytů. Stavební povolení na přestavbu školky ve Východní ulici by radnice mohla mít k dispozici už v červnu příštího roku.

Stovky milionů korun pak podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka (Karlovaráci) bude stát přestavba ubytovny Drahomíra. "Protože je to velmi nákladná akce, doufáme, že budeme úspěšní v žádosti o dotace. Nebo budeme muset najít jiný zdroj financování. Jednou z možností je, že by mohlo jít o družstevní bydlení," upřesnil Vaněk.

Jak dodal, radnice už má hotovou studii na přeměnu ubytovny na startovací byty. "Slibujeme si od toho, že díky tomu tam bude jiná kultura bydlení než ta, která tam je nyní. Naším záměrem je půlku objektu nechat jako ubytovnu, druhou pak přeměnit na malometrážní byty. Samozřejmostí je i vybudování dostatečných parkovacích míst," uzavřel Vaněk.