Časovaná bomba nákazy covidem tiše tiká ve všech městech. Lidé bez přístřeší totiž většinou nemají svého praktického lékaře, který by je poslal na PCR testy. A zjistilo se tak, zda je bezdomovec covid pozitivní.

Karlovy Vary se podle primátorky Andrey Pfeffer Ferkolové (ANO) snažily situaci nepodcenit a PCR testy pro bezdomovce zajistily. „Zatím jsme mezi 70 osobami zajistili 30 pozitivních. Číslo se může ale ještě zvýšit, protože testování pokračuje. Když si pomyslíme, že právě tyto osoby se velmi často pohybují u velkých obchodních center, osahávají košíky, ve kterých hledají zapomenuté peníze, je právě tady další možný problém nákazy,“ uvedla primátorka.

Tím ale problém s bezdomovci nekončí, přestože Karlovy Vary jej řeší s Karlovarským krajem od začátku pandemie. „Za rok se kraji nepodařilo v této věci udělat vůbec nic. Za poslední měsíce se alespoň vytipovalo krajské zařízení, kam bychom mohli posílat tyto pozitivní osoby. V tomto týdnu konečně dorazila smlouva, která je ale úplně k ničemu,“ konstatovala primátorka.

Město by totiž muselo tyto klienty na určené místo nejen dopravit, ale také zajistit personál, který se o ně bude po celou dobu starat. „Největší rána je ale počet možných osob k umístění, a to pět. Situaci tudíž musíme řešit vlastními silami,“ dodala primátorka. Nespojený se smlouvou je i krizový pracovník města. „Máme tedy počítat pouze s volnou kapacitou, kterou hravě vyčerpáme během jednoho převozu z Karlových Varů?“ uvažuje.

Karlovy Vary pro bezdomovce vyčlenily dle pokynů vlády i hygieniků už vloni na jaře prostory v budově bývalé základní školy na nábřeží Jana Palacha, kde lze ubytovat až 10 osob Tam na ně podle velitele městské policie Marcela Vlasáka dohlíží po 24 hodin pět asistentů prevence kriminality. „Klienti dostávají základní péči i jídlo, v případě zhoršení zdravotního stavu voláme lékaře. Několik nakažených bylo umístěno v zařízení Armády Spásy v Sedleci,“ uvedl Vlasák.

Spolupráci s touto organizací velmi oceňuje, stejně jako primátorka. „Bohužel ne všichni podobné organizace na svém území mají,“ zdůraznila. A problém se tak přesouvá do dalších měst s rozšířenou působností, protože ti bezdomovci, kteří jsou z jiných okresů, byli převezeni tam. Případ s nakaženým mužem bez přístřeší tak už řešily Kraslice .

Pokud by tito nakažení chtěli izolaci opustit, strážníci volají policii, protože pak by se jednalo o podezření na trestný čin. To se stalo podle Vlasáka zatím jen v jednom případě.

Také podle starosty Ostrova Jana Bureše jde o velký problém. I když také Ostrov vyčlenil pro bezdomovce jeden holobyt, který město využilo pro jednoho covidního bezdomovce, z Karlových Varů jim poslali další dva. „Vybavili jsme tedy další byt, ale incident jsme tady už řešili. Umístěná žena si do izolace přizvala přítele, který byl hlídkou následně vykázán,“ uvedl Bureš. I jemu vadí, že se Ostrov jako pověřená obec musí postarat o nakažené bezdomovce například z Jáchymova nebo Abertam. „My to musíme všechno platit a smlouva, kterou nám kvůli postarání se o covidní bezdomovce, poslal kraj, je nepodepsatelná. Ty podmínky my prostě nemůžeme splnit,“ doplnil starosta.

Hejtman karlovarského kraje Petr Kulhánek upozornil, že povinností obcí s rozšířenou působností, mezi které patří i město Karlovy Vary, je to, aby na základě rozhodnutí krajských hygieniků vyčlenily prostory pro osoby bez přístřeší, tedy bezdomovce, a zajistily v místě uspokojování jejich základních životních potřeb. „Nemusí jít přitom nutně o zdravotnický personál, většina měst to řeší za pomoci příslušníků městské policie či sociálních pracovníků. Zařízení REHOS Nejdek určené krajem má sloužit pouze jako výpomoc pro obce s rozšířenou působností v krajním případě, kdy jejich kapacity budou nedostatečné. Kraj ale nemůže přebírat povinnosti za jednotlivá města, je nutné počítat s tím, že kapacita nejdeckého REHOSU je jen záložní, více míst pro osoby bez přístřeší jeho vedení nemá,“ uvedl hejtman.

Dodal, že vyvolal jednání s městy jako vstřícný krok pomoci těm, kteří mají problém tuto svou povinnost zajistit. „Trochu mě mrzí, že se naše nabídka změnila v nárok, v tomto případě zejména Karlových Varů. V rámci dostupných možností kraje jsme vyšli vstříc, nelze to však zaměňovat v suplování povinnosti ORP,“ upozornil.

V případě testování osob bez přístřeší, pokud jde o klastr určený krajskou hygienickou stanicí, tam může být podle hejtmana vyslán mobilní testovací tým, který provede PCR test. „Pokud jde ale o o plošné preventivní antigenní testování, které je postaveno na dobrovolném a svobodném rozhodnutí jedince, pak je otázkou rezervace této osoby do rezervačního systému a zajištění dopravy ze strany zařízení, které to organizuje,“ uzavřel hejtman.