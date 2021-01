Informaci, že vedení nemocnice odchází, potvrdil Deníku karlovarský hejtman Petr Kulhánek. Uvedl, že personální výměna v představenstvu rozhodně nesouvisí s politickou obměnou ve vedení kraje.

"S představenstvem nemocnice jsme jako nové krajské vedení měli už dvě jednání. Na nich jsme se bez nějakých dramat domluvili na obměně ve vedení KKN. To současné rezignuje ke konci ledna. Už připravujeme výběrové řízení na obsazení jednotlivých pozic," konstatoval hejtman Kulhánek. Nová krajská vláda si je podle něho vědoma, že dosavadní management KKN dokázal určité pozitivní změny. "Víme, že tím, že jsme se rozhodli k personální obměně, dáváme hlavu na špalek. Ale chceme, aby se KKN dostala do kladného hospodářského výsledku," vysvětlil.

Právě nedobré ekonomické výsledky jsou totiž podle něho tím důvodem, proč členové vedoucích orgánů k 30. lednu končí. "KKN je jedna z mála krajských nemocnic, nemluvím teď o těch fakultních, které se nepodařilo konsolidovat hospodaření. Víme přitom, že cesty, jak to změnit, tu jsou. Nyní se KKN dostala, co se týče ekonomických ukazatelů, do naprosté černé nuly. A to chceme změnit," dodal Kulhánek. Podle něho existuje několik variant, jak personální situaci ve vedení nemocnice řešit. Nevylučuje proto, že někteří z toho nynějšího z KKN zůstanou.

Dozorčí rada KKN, jejíž předsedkyní byla Věra Procházková, je v současnosti nefunkční. Není totiž usnášeníschopná, protože v ní zůstali pouze 3 členové, zbylým 3 skončila k 31. prosinci loňského roku smlouva. Dovoleni mají být 18. ledna na valné hromadě.

Předsedkyně představenstva a generální ředitelka KKN Jitka Samáková konstatovala, že rezignaci už vedení podalo. "Dnes jsme ji doručili na podatelnu," uvedla Samáková. Na dotaz, zda rezignace nepřichází ve špatném období, odpověděla: "Ve zdravotnictví není nikdy nic dobře načasováno, a to nemluvím jen o covidu. Jsem ráda, že krajského zdravotnictví se ujal člověk, který zná naši nemocnici zevnitř." Na mysli tím měla Josefa Märze, současného krajského zdravotního radu, který vykonává zároveň post primáře chirurgické oddělení v karlovarské nemocnici. Samáková neuvažuje, že by se do výběrového řízení přihlásila. "Nové vedení kraje má svou koncepci zdravotnictví a já ji respektuji. Zatím nevím, co budu dělat. Budu si muset hledat práci," uzavřela.

Stávající představenstvo KKN:

předsedkyně Ing. Jitka Samáková, generální ředitelka

Mgr. David Bracháček, obchodně provozní ředitel

MUDr. Josef Mašek, ředitel zdravotního úseku