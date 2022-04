Velikonoční trhy právě začínají a potrvají až do pondělka 18. dubna. Město je pořádá opět v dolní části pěší zóny na třídě T. G. Masaryka, pódium pro představení stojí před Hlavní poštou. Velkou novinkou je velikonoční výzdoba v přilehlých Smetanových sadech, kam byli umístěni dřevění zajíci a torza bříz ozdobená kraslicemi. Právě Smetanovy sady poslouží jako zázemí pro dětské dílničky. "Nově bylo do velikonočního programu zařazeno také hledání velikonočních vajíček, které se uskuteční v neděli 17. dubna od 10 hodin v místě konání Velikonočních trhů. Ty nabídnou prodej ve dvanácti stáncích, kde bude k dostání jarní a tradiční velikonoční sortiment," informoval mluvčí magistrátu Jan Kopál.

A na co se lidé letos mohou při trzích těšit? Kulturní program začíná v pátek a sobotu ve 14 hodin. V pátek tu vystoupí Levoruký Eda, Soubor písní a tanců Dyleň, Jožin Band či Fšehochuť, na sobotu je připravena Taneční skupina B - kids: vystoupení "Aladin" Domu dětí a mládeže Karlovy Vary (DDM), následovat bude Kujme Pikle Band, Vocal Band Quartet & Henry Volf Trio, A.S. Band či Big Band Šmeralka. V neděli akce začínají už v 10 hodin, kromě hledání velikonočních vajíček bude ve znamení 4 STRINGS a OFF TOPIC, dvou kapel z DDM, Jazz Cakes a M.K. Collective. Program Velikonočních trhů v pondělí zakončí Bád Boys, kteří vystoupí v 15 hodin, následovat bude Divadlo dětí Libora Baláka, které uvede pohádku O prasátku Arturovi, a akci zakončí Karlovarský pěvecký sbor.

