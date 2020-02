/KOMENTÁŘ/ V Karlových Varech pokračuje soudní kauza kolem pašování mobilů do věznice ve Vykmanově. Ať soud dopadne jakkoliv, vyplývá z toho, že i když má být vězení nápravným zařízením, někteří si z něho udělali dobré živobytí.

Ilustrační snímek. Pouta | Foto: Deník / Karel Pech

Pro takové vězně tak může být skutečné terno, že se do vězení dostanou, protože zde mohou prodávat drogy vesele dál a s ještě větším ziskem než venku. Na svobodě se jeden gram pervitinu pohybuje kolem tisíce korun, jeho cena jako nedostatkového zboží za mřížemi může být i desetkrát vyšší. Šikovní dealeři si tu za měsíc vydělají i sto tisíc. No, to je tedyjob! O takových penězích se slušným lidem může jen zdát.