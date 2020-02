Kalamitní stav vyhlásil kvůli orkánu Sabine, který se přehnal přes Českou republiku, Karlovarský kraj. Jeden muž zemřel, vichr porážel stromy, způsobil tisíce výpadků elektřiny a komplikace v dopravě. Do práce a do škol se nedostaly stovky lidí.

Vichřice Sabine se prohnala krajem. | Foto: HZS

„Nechala jsem raději naši Elišku ráno doma, když jsem viděla, co se venku děje. Jezdí do školy sama autobusem. Nemohla jsem ji v tom zkrátka nechat stát na zastávce,“ poznamenala maminka devítileté Elišky, která chodí na Základní školu Dukelských hrdinů v Karlových Varech, ale bydlí až v Loučkách. Její spolužačka Alenka, která bydlí nedaleko Bochova, zase nedojela do školy kvůli popadaným stromům na silnici.