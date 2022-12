"V polovině prosince dostaneme projektovou dokumentaci. Náš i drážní projektant s ní souhlasí. Do března příštího roku by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele. Pak se po splnění všech zákonných lhůt a pokud vše dobře dopadne, může začít stavět. Předpokládané náklady jsou 14 až 15 milionů korun. Přesná částka vzejde až z výběrového řízení," řekl místostarosta Kraslic Zdeněk Bíba.

"Areál Krajka bohužel tuto sezónu zůstane uzavřen. Protože nám pod dopravním lanem vede přístupová komunikace k ulici Na stráni, nejsme schopni zajistit bezpečný provoz lyžařského vleku a dopravy. Z tohoto důvodu jsme neprošli každoročně potřebnou revizí," potvrdil za lyžařský klub Milan Kertész. Náhradní cesta pro auta je v lyžařském areálu Krajka na dobu neurčitou. Respektive do té doby, než se odstraní havarijní stav komunikace Na stráni. Vlekaři tak přijdou nejen o běžné návštěvníky, ale také například o školní lyžařské výcviky. Nutno dodat, že jsou závislí na přírodní sněhové nadílce. Umělým zasněžováním nedisponují. Přestože nejezdí, pronájem platit musí. "Za loňskou sezónu jsme chtěli po městu kompenzace, které jsme vypočítali na 115 tisíc korun, to jsme se drželi hodně při zemi. Dostali jsme 40 tisíc. Nejjednodušší by to bylo vlek rozřezat a dát do sběru, ale to už by tady nebylo vůbec nic," dodal Kertész. Druhý z vleků, Saporo, bude tuto sezonu v provozu. I tam jsou však závislí na přírodním sněhu.

K sesuvu půdy v lokalitě Na stráni došlo v červenci minulého roku. Zastavil nejen vlakovou dopravu do sousedního Německa, ale způsobil i starosti lidem bydlícím za zející dírou v silnici. Podle místních se v silnici začaly objevovat trhliny už na podzim roku 2020. V zimě téhož roku to pod náporem těžkého sněhu začalo ujíždět ještě víc.

Nastoupila proto firma, která svah zpevňovala textilií. To vydrželo zhruba dva týdny a pak se to celé utrhlo. O příčinách sesuvu se spekuluje a může jich být hned několik. Asi tou nejpravděpodobnější jsou deště spolu se zásahem do vozovky při zpevnění. Další důvodem, o kterém se spekuluje, je vykácení dřevin na svahu. Nepřidalo tomu zřejmě ani zemětřesení, které bývá v Kraslicích časté.