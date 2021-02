Řeky v Karlovarském kraji jsou po oblevě a vydatném dešti za kulminací. Potvrdil to dnes Jakub Přibyl z Českého hydrometeorologického ústavu z pobočky v Ústí nad Labem. Žádná dramata se ani s ohledem na aktuální vývoj počasí proto už neočekávají.

Řeka Ohře se na některých místech regionu vylila z koryt, což ovšem nezpůsobilo problémy. Ty nadělal tající sníh z polí, což zaplavilo několik domů především na Toužimsku.

„Takovouto situaci si opravdu nepamatuji,“ konstatoval šéf dobrovolných hasičů v Toužimi Zdeněk Štádler, jehož jednotka pomáhala odčerpávat vodu ze zatopených domů v Polikně. Voda tam dokonce bránila vstupu do domu starší paní, která špatně chodí. „Kvůli vodě se nemohla dostat do domu, který sám o sobě zatopený nebyl. Trvalo nám tři hodiny, než jsme ji odčerpali,“ uvádí velitel sboru.

Také profesionální toužimští hasiči pomáhali ve čtvrtek s odčerpáváním vody. „Šlo o dva rodinné domy, jeden v Bezděkově, jeden v Polikně. K tomu jsme ještě odstraňovali dva popadané stromy, které byly zřejmě podmáčené. Spadly na telefonní dráty,“ doplňuje šéf toužimského hasičského sboru Jiří Horník.

Podle mluvčího Krajského hasičského sboru Martina Kasala zasahovali hasiči ve čtvrtek asi ve dvaceti případech. „Nejčastěji se jednalo o zatopené sklepy u rodinných domů. Ve dvou případech hasiči pročistili koryta místních vodních toků, aby se voda nevylévala ven. V Otovicích pak s pomocí pytlů s pískem zabránili dalšímu vlévání vody do rodinných domů, kam voda přitékala z okolních polí,“ upřesňuje mluvčí krajských hasičů. Vedle Otovic vyjížděli také do Vojkovic, Tří Seker, Libé, Toužimi, Teplé, Ostrova, Chodova, Krásna, Staré Role či do Kyselky.

Situace měla být z celé republiky právě v Karlovarském kraji podle meteorologů nejhorší. Podle Přibyla voda ale už dotéká z horní části povodí a stav se celkově zklidňuje. „Druhý stupeň stále zůstává na Ohři, a to u odtoku z přehrady Skalka, která se odpouští, a zvýšený průtok je tedy dán řízenou manipulací. Jednička je pak na Ohři přímo v Karlových Varech, kde už ale hladina klesá. Hodně k tomu napomohl přítok z Teplé, kde byla situace asi nejhorší. Ale i tato řeka má kulminaci za sebou a v tuto chvíli už na ní není ani první stupeň, který platil ještě v pátek ráno,“ dodává meteorolog.