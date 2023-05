/FOTOGALERIE/ Příznivý vítr nafukoval draky nad Medardem na Sokolovsku a dopřál tak dostatek adrenalinu pro sportovce vyznávající kitesurfing, tedy sport spočívající v jízdě po vodě na speciálním prkně. Jízdu i let nad vlnami si užíval Petr Skopal, který se kitesurfingu věnuje už od roku 2011, kdy už rekultivační jezero začínalo mít dostatek vody.

Vodní jezdci tažení drakem ve větru skákali nad vlny jezera Medard | Foto: Foto: Jiří Voneš

Jezdci na prknech tažení drakem předváděli na Medardu rychlou jízdu i vysoké skoky. „I když se na to krásně kouká je to fyzicky náročný sport plný adrenalinu, ale i radosti. Své příznivce v našem kraji už má, a to díky nově vzniklému jezeru Medard,“ říká Petr Skopal, který se kitesurfingu věnuje už přes deset let a jeho další oblíbenou činností je také potápění. K jízdě na prkně na zasněžených pláních přidal možnost využít větru a vodní hladiny Medardu. Udělal si z jízdy na prkně celosezónní aktivitu.

U jezera se sešel s kamarádem Romanem Bezděkovským, a to i když předpověď větru nebyla nějak slibná. „Kiteboarding vás ale prostě změní. Sledujete předpovědi větru, jak se hne větvička jste nervózní, vymýšlíte, jak se ulít z práce či jiných povinností, a to jen abyste se sklouzli po vodní hladině,“ přibližuje s tím, že volba padla na poslední den prodlouženého víkendu. „Voda o teplotě devíti stupňů už pro nás není překážka. Vytáhli jsme tedy ty největší draky, jaké máme, a den si perfektně užili do vyčerpání sil.“

Jezero Medard na Sokolovsku má průzračnou vodu plnou života. Vzniklo zaplavením zbytkové jámy hnědouhelných lomů Medard-Libík a dnes je největší svého typu v Česku.

Zdroj: Petr Skopal

Před zatápěním došlo na odstranění veškeré důlní techniky a jezero Medard se začalo zaplavovat vodou v roce 2008, za dva roky pak došlo k napouštění z nedaleké Ohře a dnes je hluboké přes padesát metrů. Zaplaveny takto byly jámy mezi Sokolovem, Svatavou, Habartovem, Chlumem, Bukovany a Citicemi. Uhlí se tam těžilo vskutku dlouho. V dole Libík od roku 1872, v dole Medard od roku 1918, těžbu tam majitel dolů ukončil v roce 2000.

Zdroj: Youtube