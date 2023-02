Mnozí z nich jsou totiž z celé České republiky a svého dětského lékaře mají ve svém trvalém bydlišti. Jejich posádkový doktor zase ordinuje v Moravské Třebové. A tak se personál dětského oddělení, na základě dohody, stará o studenty do 18 let ambulantně. Sehnat dětského lékaře v Sokolově by byl, byť pro jediného z 50 studentů, malý zázrak. Pediatra totiž velmi těžce shánějí i samotní Sokolováci. Řada rodičů je nucena jezdit do okolních měst. Občas se uvolní místa po plnoletých jedincích, ale ta jsou ihned zaplněna narozenými dětmi.