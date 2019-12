Další dvě zdejší fyzioterapeutky absolvovaly náročný kurz, určený speciálně pro děti – Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku. Otevírá se jednou za dva roky pro čtyřiadvacet účastníků a zatím ho absolvovalo pouze 860 fyzioterapeutů.

„Téměř okamžitě se nám zaplnila kapacita. Zájem pacientů je veliký. Kurz je ale velice finančně i časově náročný. Navíc je o něj enormní zájem kvůli jeho výjimečnosti a v pořadníku jstei několik let,“ uvedla Monika Krausová, vrchní fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení. Podle nově proškolených fyzioterapeutek Anety Knížkové a Blanky Koldinské, které doplnily Petru Myslíkovou, je o léčbu Vojtovou metodou enormní zájem. „Vojtova metoda se dá u dětí aplikovat již od samého narození. Nejčastěji se věnujeme syndromu takzvaného šikmého krku, centrálním koordinačním porucháma poruchám hybnosti,“ vyjmenovává jedna z fyzioterapeutek. „Nejdůležitější je to, že se rodiče sami aktivně zapojí do terapie a aplikují ji čtyřikrát denně. My je všechno naučíme, ale hlavní zodpovědnost je především na nich. Musí dodržet terapeutický plán, být svědomití a výsledek se dostaví,“ vysvětluje.

Hlavní body plánu spočívají v „komunikaci“ s centrální nervovou soustavou dítěte, kde jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory. Po těle je devět aktivačních, takzvaných reflexních bodů, které je nutné stimulovat. Základem je pak soubor cvičebních technik používaných k léčbě hybných poruch, které byly objeveny profesorem Václavem Vojtou a aplikovány na začátku zejména u dětí s dětskou mozkovou obrnou.

„Pokroky děláme naprosto zásadní. Někdy jsou vidět už po jednom týdnu, ale důležité je opravdu zapojit rodiče,“ doplňuje fyzioterapeutka. Jedním z pacientů je nyní šestnáctiměsíční Filip Lafek. Když mu bylo půl roku, jeho matka Kamila zjistila, že jeho motorický vývoj není v pořádku. Dnes naštěstí začíná chodit. Nebýt ale proškolených fyzioterapeutek z ostrovské nemocnice, nemuselo to tak být. Filípek zapojoval do lezení pouze jednu stranu. Nelezl tak, jak je běžné, ale posunoval se pouze nožičkou.

„Diagnózu určila fyzioterapeutka při hře. Vyšetření nebylo zatěžující, stresové. Vše šlo ryze přirozenou cestou,“ chválí maminka.

„Poté mi fyzioterapeutka poradila, jak aktivovat správný vývoj pomocí Vojtovy reflexní lokomoce a správně cvičit. Cvičili jsme doma čtyřikrát denně. Cviky nebyly bolestivé, i když se Filipovi do cvičení nechtělo. Změna je za půl roku veliká. Jsme zdraví a důležité je, že jsme dohnali stejně staré děti,“ shrnuje Kamila Lafková.