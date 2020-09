Letošní krajské a částečně také senátní volby jsou mimořádné. Lidé budou totiž volit v době světové pandemie, kdy je řada voličů nejen v povinné karanténě, ale jsou i nakažení koronavirem. Volit ale mohou všichni, organizace voleb se musela přizpůsobit okolnostem.

Letos tak přichází v úvahu hned několik možností, jak odvolit – klasicky ve volební místnosti či vhozením obálky do přenosné schránky.

Kvůli mimořádné situaci udělá Karlovarský kraj tři volební stanoviště, kam budou moci lidé infikovaní čiv karanténě dojet autem. Půjde o místa v okresních městech.

„Toto hlasování se uskuteční ve středu 30. září od 7 do 15 hodin a u druhého kola senátních voleb ve středu 7. října,“ uvedla ředitelka krajského úřadu Martina Vránová.

Lidé v izolaci či v karanténě si však mohou komisaře zavolat i k sobě domů. „Tito voliči o to musí ale telefonicky požádat, a to nejpozději do čtvrtka 1. října do 20. hodiny, u druhého kola senátních voleb pak do čtvrtka 8. října,“ upozornila ředitelka krajského úřadu s tím, že telefonní číslo je zveřejněno na webu krajského úřadu.

Okrsková volební komise vyšle k takovému voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

O možnost volit však nepřijdou ani lidé, jejichž zařízení by bylo z hygienických důvodů uzavřeno – například domovy důchodců.

V tomto případě se jedná o takzvané hlasování v pobytovém zařízení. „Komise se dostaví přímo do pobytového zařízení. Hlasování se uskuteční ve čtvrtek 1. října v době od 7 do 22 hodin a v pátek 2. října od 7 do 18 hodin, u druhého kola senátních voleb 8. října a 9. října 2020,“ upřesnila Martina Vránová.

Lidé mohou také využít možnosti hlasovat mimo svůj okrsek, pak ale musí požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.

„Žádost o vydání voličského průkazu je ovšem nezbytné doručit nejpozději do sedmi dnů před konáním voleb poštou či datovou zprávou. Osobně lze žádat až do 30. září do 16 hodin,“ konstatovala ředitelka Vránová.