Už pátou přednášku o vraždách, k nimž došlo na území Karlovarského kraje od roku 1990, má za sebou kriminalista Rudolf Flaška. O pořady vedoucího Odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje je velký zájem. Redakce Deníku kriminalistu oslovila k vytvoření seriálu o vraždách v regionu za poslední roky a přináší nyní už druhý díl. Kdo má zájem vyslechnout si jeho napínavé vyprávění, má možnost zúčastnit se přednášky Vraždy na západě očima kriminalisty, která se 14. března koná v Mariánských Lázních.

"K vraždám došlo na přelomu roků 1994 a 1995. První obětí byl vrátný Pozemních staveb v Sokolově (dnešní Finanční úřad - poznámka redakce), kterému pachatel odcizil zbraň a tou hlídače zastřelil," vypráví kriminalista. Svědek si 19. prosince roku 1994 všiml krátce před 5. hodinou ranní vrátného, který polehával na pohovce ve vrátnici Pozemních staveb bez známek života. Když k němu přišel blíže, zjistil, že na pravé straně spánku má jakoby vstřel, nemá tep, a proto přivolal policii. Pachatel po vrátném střelil hned několikrát. "Při pitvě se zjistilo, že v místě ani jednoho vstřelu nebyly zjištěny žádné povýstřelové zplodiny ani jiné markanty, které by dokazovaly střelbu zblízka. Vzhledem k tomu, že pachatel nestřílel z blízkosti a přitom zasáhl oběť dvakrát do hlavy, bylo zřejmé, že jde o člověka, který má se střelbou zkušenosti," vysvětluje kriminalista Flaška. Při ohledání místa trestného činu se nenašla střelná zbraň, ale nábojnice ano. I když policisté po pachateli usilovně pátrali, nepodařilo se jim vraždu hned objasnit.

Zlom přišel až po 14. lednu roku 1995, kdy jedna obyvatelka Chodova ucítila v domě, kde bydlela, typický nasládlý zápach, který svědčil o přítomnosti tlejícího masa. "Žena podala trestní oznámení, že o pár dnů dříve, a to 11. ledna, viděla před bytem rodiny T. postávat jejich starší dceru. Dívka klepala na dveře, ale nikdo jí neotevřel. Děvče se do bytu nedostalo. Svědkyně šla 14. ledna nakoupit a z bytu T. cítila nasládlý zápach," pokračuje vedoucí kriminalistů.

Když policisté dorazili do bytu, nalezli tam tři mrtvé osoby. Vietnamce, jeho těhotnou manželku a teprve sedmiletou dívku. "V kuchyni byl nalezen muž, v dětském pokoji holčička a v předsíni žena. Tentokrát byla na místě činu zajištěna střela i nábojnice. Kriminalisté zjistili, že jak v případu vrátného, tak této vietnamské rodiny, byla použita jedna a tatáž střelná zbraň, a případy se tak spojily. I u vietnamské rodiny nešlo o střelbu z bezprostřední blízkosti," líčí průběh vyšetřování Flaška.

Kriminalisté po vytěžení kontaktů obou případů zjistili, že mají jeden společný rys, a to právě Bohumíra V., který byl v 70. letech navíc příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, působil na obvodním oddělení, dopravním inspektorátu a cizinecké policii. Bylo tedy jasné, že střílet umí. "27. února byl muž obviněn. Nepopřel to, ale průběh násilných trestných činů zlehčoval," poznamenává vyšetřovatel.

Bohumír V. měl podle něho u Vietnamce dluh ve výši 28 tisíc korun, a protože nebyl solventní ho uhradit, vyřešil to pětinásobnou vraždou. Vrátný z Pozemních staveb byl jeho známý, o němž věděl, že má střelnou zbraň. "Vrátného navštívil s úmyslem, že mu zbraň odcizí, přičemž s ní měl naplánovanou další trestnou činnost," pokračuje Flaška.

Dne 11. ledna roku 1995 tak pachatel přišel do bytu vietnamského obchodníka z Chodova, kde nejdříve zastřelil muže. "Když viděla dívka, co se stalo, řekla mu, že to oznámí mamince, až přijde domů. Zastřelil i to děvče. Když přišla žena domů, nestačila si ani sundat bundu. Pachatel ji zasáhl v předsíni. Rodina měla ještě starší děvče, o němž mluvila svědkyně. Ta byla v inkriminované době ve škole. Na rodiče se po příchodu ze školy nedobouchala. Kde konkrétně byla do 14. ledna, se policistům nepodařilo zjistit. Nejspíše byla ve vietnamské komunitě. A nevíme ani to, proč se nejasnosti kolem její rodiny už dříve nenahlásily," říká vyšetřovatel.

Pachatele Krajský soud v Plzni odsoudil k doživotnímu trestu odnětí svobody. Ve věznici ale strávil 25 let, protože 10. listopadu roku 2020 ve věznici Karviná ve věku 68 let zemřel.

Další díl o vraždách Karlovarského kraje vyjde na začátku dubna.