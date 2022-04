Už na 5. května plánuje vedení města Karlovy Vary slavnostní znovuotevření vřídelní síně, kde v současné době finišuje druhá etapa náročné rekonstrukce. Do tohoto data se má stihnout i komplikovaná oprava skleněné kopule, pod níž Vřídlo tryská. Zakázku na výrobu replik skleněných tabulí získali skláři z Nového Boru, kteří jsou jedni z mála, jež jsou schopni takto obtížnou práci zvládnout. Sklárna z Nového Boru je přitom ta, která skleněné výplně v 70. letech minulého století do vřídelní haly dodala. Zhotovit repliky původních tabulí byl přitom technický oříšek.

"Před samotnou výrobou jsme si nejdříve pořídili dronem 3D sken původní osmihranné kupole. Každé sklo jsme museli zdokumentovat. Každá nová skleněná tabule musela mít stejné deformace, včetně bublin či výstupků. Jde tedy o repliky skel starších 40 let," uvedl vedoucí projektu Jaroslav Rejzek, podle něhož se replika s originálem shoduje až v 90 procentech. Staré sklo nešlo totiž použít, po čtyřiceti letech působení minerálních par bylo do hloubky zasažené korozí a nešlo ani očistit.

V osmihranné kopuli je celkem 321 skleněných tabulí různých velikostí. "Jsou umístěny v deseti řadách nad sebou. Ty největší váží okolo 40 kilogramů," upřesnil mluvčí radnice Jan Kopál s tím, že kupole by měla být hotová během příštího týdne. Skleněné výplně stěn vřídelní haly, odkud byl výtrysk vřídla vymístěn, jsou už ale dokončené.

Práce na rekonstrukci kolonády finišují, aby se vše do 5. května stihlo a výtrysk, který je nyní před kolonádou, se opět vrátil na své místo. "Uvnitř vřídelní haly se pracuje na sváření nové vřídelní mísy, konstrukce je z nerezové oceli, na ni přijdou pokameněné desky. Pokládá se také dlažba, pečlivě vybíraná podle původní, ale materiál z původních lomů nešlo použít, protože už jsou dnes uzavřené," doplnil Kopál. Změnou má být po znovuotevření i počet pítek, z původních pěti zůstanou tři, budou mít novou základnu a původní skleněnou nadstavbu. Všechna mají mít stejnou teplotu, a to tu z Vřídla, která je 72 stupňů Celsia. Slavnostní otevření opravené haly Vřídla se uskuteční 5. května. O dva dny později se tu také plánuje v rámci Zahájení lázeňské sezóny tradiční žehnání pramenům. Dva dny po slavnostním otevření opravené haly Vřídla se tu v rámci zahájení lázeňské sezony uskuteční tradiční žehnání pramenům.

Celkové náklady na rekonstrukci vřídelní síně byly 26,5 milionu korun. Zatím zůstává otázkou, co bude s provizorní mísou, kde několik let Vřídlo provizorně venku tryskalo. Řešením by podle některých úvah bylo umístit ji na některý z kruhových objezdů ve městě.