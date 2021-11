Zatím ještě není sice rozhodnuto, ale lidé, kteří se pohybují v branži, kde je potřeba prokazovat bezinfekčnost, už s tím počítají. S čím? Že vstup bude umožněn jen těm, co absolvovali očkování či už covid - 19 prodělali. Provozovatelům takovýchto zařízení nezbývá nic jiného než to respektovat. Už ale nyní hlásí ohromné ztráty za dobu, kdy je vstup umožněn i těm, kteří se prokazují antigenními testy. Většina oslovených, i když jsou sami očkovaní, se shoduje, že selektovat veřejnost na očkované a neočkované je přitom ale špatné, protože i člověk po vakcinaci může druhé nakazit.

"Za období, kdy se lidé ještě mohli prokazovat testy, máme pokles v návštěvnosti minimálně o jednu třetinu. Tak například na poslední zápas se Zlínem, který není až takový tahák pro fanoušky, přišlo 2200 lidí, před dvěma lety, tedy ještě před covidem, to bylo 3500 návštěvníků. Až se zavede vstup jen pro očkované, bude to mnohem horší. A co teprve nastane s těmi, kteří si zaplatili permanentky. My ale rozhodně za ně peníze vracet nebudeme, to není v našich silách. To je jejich problém, ať si to řeší s těmi, kdo nařízení vydávají," vzkazuje Jiří Holý z HC Energie, který sám osobně ví, že covid není rozhodně žádná rýmička. Přesto rozdělovat společnost na očkované a neočkované není podle něho dobré. "Není to spravedlivé, protože i očkovaný může druhé nakazit. Podle mě by byla nejsprávnější ta možnost, že pokud někdo chce někam jít a není očkován, měl by mít šanci si test zaplatit," říká sekretář karlovarského hokejového klubu.

Až o 40 propad v návštěvnosti, což může znamenat pokles příjmů až o 350 tisíc korun měsíčně, odhaduje situaci po zavedení vstupu jen pro očkované šéf karlovarské KV Areny Roman Rokůsek. "A to se bavíme jen o provozu bazénu, kde se nám naštěstí propad v návštěvnosti, který je nyní asi 15 procent, daří kompenzovat novými saunami," konstatuje Rokůsek, který velkou nejistotu vidí i v oblasti kultury. "Všechno se bude zase posouvat. Kabáti nás už kontaktovali, že koncert u nás odsouvají zase za rok. Produkce v kultuře nemůže za takové situace dobře fungovat, protože zkrátka potřebuje větší časový odstup," poznamenává šéf KV Areny.

Ředitelka karlovarského Městského divadla Dana Neumannová minulou sobotu, kdy právě do divadla zamířila za asistence policie hygiena na kontrolu, uvedla, že většina jejich návštěvníků je naštěstí očkována. " Vidím to tak na 90 procent z celkového počtu," říká ředitelka divadla, pro níž nedojde na základě těchto nových opatření v divadle k žádné výrazné změně.

Ještě větší ztráty odhadují po zpřísnění opatřeních ale v karlovarské restauraci U Tomáše. "Už takto chodí lidi málo, nechce se jim, navíc se koronavirová situace zase zhoršuje. Propad nyní máme tak o polovinu, a teď čekáme další sešup. Naštěstí podnikáme ve svém a nemusíme platit nájem, ale i tak jsme museli řadu lidí propustit. Počet zaměstnanců klesl o tři, což je jedna čtvrtina," dodává provozní restaurace Pavel Růžička, který také považuje rozdělování na očkované a neočkované za nespravedlivé.